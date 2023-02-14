Бронепоезд не спасет Путина, когда его таки решат ликвидировать, – политтехнолог

Владимир Путин для передвижения по России в последнее время использует специальный бронепоезд. Более того, для него построили отдельную секретную железную дорогу, которая связывает его резиденции.

Сегодня у Путина есть вся Россия и любые ее ресурсы. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Сергей Гайдай. Он отметил, что всеми этими ресурсами он может себя обеспечить.

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Путин опасен для человеческой цивилизации

По его мнению, глава Кремля опасается за свою жизнь. И он понимает, чтобы ему там не докладывали, что год назад что-то пошло не так.

Современные средства поражения, спутники, разведка наших западных партнеров все равно найдут возможность, имея даже не ядерное оружие, так или иначе когда-нибудь ликвидировать Путина,

– считает политтехнолог.

Политтехнолог объяснил, спасет ли Путина бронепоезд: смотрите видео

По его мнению, это произойдет, когда мир окончательно поймет, что он человек, обладающий наибольшим ядерным потенциалом в мире, является безумным, а значит опасным для всей человеческой цивилизации.

"И никакой бронепоезд его не спасет", – подчеркнул Сергей Гайдай.

Что происходит в России

Роскомнадзор ведет систематический мониторинг соцсетей в России. В частности, они ищут и тех, кто оскорбляет диктатора Путина в комментариях и публикациях. У них даже есть служебная записка, в которой перечислены запрещенные слова. Отмечается, что в таблице под названием "Примеры текстовых нарушений "Образы президента" от 29 ноября 2021 года приводили ровно 100 цитат из соцсетей.

Российский диктатор Путин решил встретиться с людьми, работающими в авиаотрасли вражеского государства. Во время этого мероприятия он рассказал историю, которая огорчила бы каждого адекватного человека. Касается она того, что он мог умереть, но этого не произошло. Собственно, один из двигателей его самолета перестал функционировать, ведь туда попала птица.

В информационных кругах неоднократно звучали утверждения, что кремлевский диктатор смертельно болен. Однако недавно эти слухи подтвердились странными махинациями с официальными документами. Утверждают, что не ранее сентября 2022 исчезли данные по онкологическому обследованию Путина. В настоящее время документы невозможно найти из-за строки поиска.

Журналисты выяснили, что еще осенью 2021 года Путин пересел на бронепоезд. После начала войны он ездит на нем все чаще – особенно в свою любимую резиденцию на Валдае. Путин мог начать отдавать предпочтение бронепоезду из соображений безопасности.