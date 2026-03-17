В истории РФ такого не было, международник раскрыл, к чему может готовиться Путин

В России все чаще звучат призывы проверять бомбоубежища, а пропаганда уже прямо говорит, что безопасных регионов больше нет. В Москве и других городах одновременно усиливают меры безопасности, которые еще недавно для Кремля выглядели лишними.

Журналист, аналитик-международник Александр Демченко в эфире 24 Канала объяснил, что Москва уже живет в другой реальности. По его мнению, действия Владимира Путина могут свидетельствовать о подготовке России к значительно более жесткому сценарию.

Атаки на Москву обнажили слабость российской обороны

Серия ударов по Москве сломала для России представление о безопасном тылу. Когда беспилотники доходят до столицы, это уже не единичный инцидент, а признак того, что защита ключевого города дает сбой.

Напомним: Сергей Шойгу заявил, что даже Урал больше не является недосягаемым для украинских атак. По его словам, после последних ударов и модификации вооружения под угрозой оказались оборонные предприятия, энергетика и крупные промышленные города.

Такие атаки бьют не только по картинке стабильности, но и по ощущению контроля внутри самой системы.

Война пришла давно в Россию, но теперь пришла она и в Москву,

– подчеркнул Демченко.

Речь идет не просто о громких взрывах или медийном эффекте. Сам факт, что дроны долетают до Москвы, показывает реальную уязвимость российской обороны и то, что цели в столице больше не выглядят недосягаемыми.

Все это показывает большую брешь непосредственно в обороне и Москвы, и России. Значит, уже долетают и, значит, могут попасть по цели,

– объяснил он.

Именно поэтому в России все чаще начали говорить об укрытии, новых угрозах и изменении правил безопасности. Для Кремля это уже не далекая война, а проблема, которая подступила прямо к центру страны.

Путин переводит столицу в режим жесткого контроля

Отдельные удары по Москве быстро переросли в нервную реакцию самой власти, Кремль начал действовать так, будто угроза для режима уже перестала быть теоретической. Именно этим Демченко объяснил экстренные решения Путина, которые еще недавно казались невозможными.

Две недели назад Владимир Путин собрал экстренное заседание по вопросам защиты конституционного строя, защиты режима. Такие заседания, где главное это ФСБ, он не собирал даже во время мятежа Пригожина, когда его режиму реально угрожала опасность,

– подчеркнул Демченко.

После этого в Москве и Санкт-Петербурге начали блокировать интернет и связь.

К сведению: После ударов по Москве в России усиливают меры безопасности: выключают GPS, мобильную связь и интернет, а контроль над информационным пространством становится жестче. На этом фоне все заметнее, что Кремль усиливает ограничения для населения и берет под контроль связь и соцсети.

Это похоже не на технический сбой и не на формальное усиление контроля, а на попытку перекрыть риски новых ударов внутри России.

Он боится маленьких дронов, он боится повторения со стороны СБУ или других украинских спецслужб. Что маленькие дроны вылетают из той или иной фуры, из бусика, и пойдут в сторону Кремля,

– объяснил он.

Москва уже живет не в режиме показательной силы, а в режиме обороны. И чем жестче становятся эти меры, тем отчетливее видно, насколько серьезно в Кремле воспринимают риск новых ударов и внутреннего срыва.

Закрытие границ России и новые репрессии

Контроль в Москве не ограничивается только связью и интернетом, признаки более жесткого сценария видны и в охране Кремля, и в новых инициативах российских властей. Все это вместе похоже на подготовку не к спокойствию, а к внутренней турбулентности.

Сейчас уже у башен Кремля и на Мавзолее стоят огневые группы. Уже снайперы стоят там. Путин, вероятно, готовится к худшим последствиям,

– отметил Демченко.

В России заговорили об ограничении выезда за границу, а параллельно продвигают инициативы, дающие власти больше пространства для силовых действий. Это выглядит как подготовка к закрытию страны и подавлению любой нестабильности внутри.

Путин готовится к зачисткам, к репрессиям, к возможным бунтам или восстаниям. В конечном счете Путин закроет всю границу, железный занавес запускается,

– объяснил он.

Последние шаги Кремля он связал не с разовой реакцией на удары, а с подготовкой к значительно более широкому кризису. Речь идет сразу о нескольких вариантах: новой мобилизации, новой военной кампании, провокации против Запада и постепенное закрытие России. В то же время страх у Путина может быть связан не только с внешними ударами, но и с ситуацией внутри собственной системы.

Путин готовится к каким-то худшим сценариям. Он боится бунта даже не народа, а своей элиты,

– подчеркнул Демченко.

Все это он связал с подготовкой к новой фазе кризиса. Кремль, похоже, уже не уверен, что сможет удержать ситуацию привычными для себя методами.

