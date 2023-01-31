Однозначно, приедет какой-то двойник, – Подоляк о визите Путина в Волгоград

В России анонсируют визит Путина в Волгоград к 80-летию Сталинградской битвы. Однозначно, туда приедет какой-нибудь двойник.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. В целом Путин становится на те же грабли, потому что спешит с наступлением на Украину из-за поставок оружия нам.

Важно МОК рекламирует войну, мы "обнулим" его репутацию, – Подоляк о скандальном решении по отношению к россиянам

В Волгоград приедет двойник

Подоляк отметил, что Украина официально не наносит удары по территории России. Мы ведем оборонную войну, не бьем по территории России, потому Путин и его двойники могут ехать куда угодно, хоть в Волгоград. Удивительно, что этому городу до сих пор не вернули название Сталинград, но то, что туда приедет не Путин, а двойник – очевидно.

Он, мне кажется, только в онлайн формате общается, настоящий Путин. Хотя Президент Зеленский сказал, что мы не понимаем, есть ли там кто-то, с кем можно говорить, и мы вообще сомневаемся, что Путин сегодня действительно жив,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Он добавил, что о двойниках говорит и наша разведка. Однако визиты Путина в российские города – карикатурные. Он уничтожает остатки российской репутации внутри страны. Он обещал победу за 3 дня, а сейчас он войну проигрывает, но продолжает рекламировать войну – 80-летие Сталинградской битвы, Ленинградской блокады и т.д.

Подоляк о визите Путина в Волгоград: смотрите видео

Искаженная история и "победобесие"

По словам советника главы Офиса Президента Украины, до 1964 года в СССР никто не праздновал "день пабеды". Было понимание, что война – зло, сколько жизней было потеряно. А потом на фоне обезображенной истории появилось "победобесие".

"Они сейчас хотят на базе этой обезображенной истории немного пропагандировать возможность убивать дальше украинцев. Не больше, но и не меньше того. Мы должны осознавать это и на это так и смотреть", - подчеркнул Подоляк.

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