Путин под сильным давлением: эксперт назвал условия, при которых могут возобновиться переговоры

Владимир Путин всячески пытается игнорировать призывы украинских властей к миру. Возможность переговоров между Украиной и Россией осенью будет зависеть от того, насколько успешно Силы обороны смогут ослабить российскую логистику и военный потенциал.

Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что если давление на оккупантов будет усиливаться, то шансы на начало переговоров станут более реальными. Кроме того, он пояснил, что ключевым фактором будет не готовность Кремля к диалогу, а исчерпание возможностей России продолжать войну.

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При каких условиях переговоры могут стать реальностью

По мнению Юрия Богданова, Владимир Путин до последнего будет пытаться продолжать войну и искать способы завершить ее на выгодных для себя условиях.

Перспективы переговоров, вероятно, в значительной степени зависят от того, убедится ли российский диктатор в невозможности достичь решительной победы. Однако прогнозировать его решение очень сложно.

Специалист по стратегическим коммуникациям о мирных переговорах: видео

У Путина уже был лучший шанс выйти из войны – полтора года назад, когда Дональд Трамп был максимально пропутински настроен. Но сейчас Трамп понял, что Путин, во-первых, не так силен, как хочет о себе думать, а во-вторых, не готов выполнять определенные обязательства, которые берет перед Трампом,

– сказал специалист по стратегическим коммуникациям.

Это создает дополнительные возможности для давления на Кремль. Богданов предположил, что если лидер США не будет пытаться искусственно помогать Путину, то до конца года могут открыться возможности для переговоров.

Важно! Мирные переговоры между Украиной и Россией могут стать одной из ключевых тем саммита G7 во Франции. Европейские лидеры стремятся заручиться поддержкой Дональда Трампа для возобновления дипломатического процесса и усиления давления на Кремль. По данным СМИ, новый формат переговоров с участием Украины, России, США и Европы может стартовать уже в ближайшие месяцы.

Однако ситуация также может развиваться иначе, если России удастся стабилизировать экономику, улучшить положение на фронте или нейтрализовать влияние украинских дальнобойных ударов. В таком случае переговорный процесс может снова откладываться.

Богданов убежден, что Украина должна и в дальнейшем усиливать давление на российскую армию, поддерживать военных, улучшать материально-техническое обеспечение и подготовку мобилизованных.

"Переговоры могут стать более реальными не потому, что Путин вдруг осознает бесперспективность войны, а потому, что Россия потеряет возможность продолжать ее в нынешнем масштабе", – подытожил он.

На каком этапе находятся мирные переговоры?

Путин пытается избегать любого прямого диалога с Украиной относительно вариантов мирных переговоров для завершения войны в Украине. Это свидетельствует о нежелании России прилагать хоть какие-то усилия, чтобы способствовать миру.

Зеленский заявил, что Украина стремится к возобновлению переговорного процесса по завершению войны. Важно, чтобы в этом участвовали США и Европа. Однако это не принесет никакого результата, если Россия не готова к эффективным переговорам.

В Европе ведутся дискуссии о возобновлении мирных переговоров в июле 2026 года. Украина прилагает для этого максимум усилий, но по-прежнему придерживается позиции, что партнеры и Россия должны предоставить гарантии безопасности, чтобы любые договоренности были надежными.