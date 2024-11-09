Северокорейские военные уже принимают активное участие в боях против Сил обороны в Курской области. Известно, что они понесли первые потери, передает 24 Канал.

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Союз между Россией и КНДР

Российский диктатор тем временем подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Отметим, что ключевой момент договора – взаимная военная помощь. Если на одну из сторон атакуют, вторая обязуется оказать поддержку. Этот шаг укрепляет связь между Москвой и Пхеньяном.

Напомним, что ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов объяснил, что Северная Корея предоставляет России солдат в обмен на деньги и военные технологии, а также помощь в обходе санкций и укреплении ядерного потенциала.

Президент Зеленский раскритиковал недостаток решительной реакции Запада на вовлеченность войск КНДР в войну против Украины. В Госдепе заверили, что продолжаются обсуждения с союзниками относительно того, каким должен быть ответ на действия Пхеньяна.