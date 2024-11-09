Північнокорейські військові вже беруть активну участь у боях проти Сил оборони на Курщині. Відомо, що вони зазнали перших втрат, передає 24 Канал.

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Союз між Росією і КНДР

Російський диктатор тим часом підписав закон про ратифікацію Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і КНДР.

Зазначимо, що ключовий момент договору – взаємна військова допомога. Якщо на одну зі сторін атакують, друга зобов’язується надати підтримку. Цей крок зміцнює зв'язок між Москвою та Пхеньяном.

Нагадаємо, що раніше керівник ГУР Кирило Буданов пояснив, що Північна Корея надає Росії солдатів в обмін на гроші та військові технології, а також допомогу в обході санкцій і зміцненні ядерного потенціалу.

Президент Зеленський розкритикував брак рішучої реакції Заходу на залученість військ КНДР у війну проти України. У Держдепі запевнили, що тривають обговорення із союзниками щодо того, якою має бути відповідь на дії Пхеньяну.