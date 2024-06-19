Си Цзиньпин может остановить КНДР: за чем Путин поехал в Пхеньян

Владимир Путин 18 июня прибыл в Северную Корею. Ким Чен Ын лично встретил кремлевского диктатора. Известно, что КНДР поставляла России оружие, а сейчас появилось официальное распоряжение Путина о стратегическом партнерстве с этой страной.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что КНДР меньше чем за год отправила России 5 миллионов артиллерийских снарядов для войны против Украины. Он добавил, что это 500 тысяч снарядов в месяц и 17 тысяч в день.

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Почему Путин поехал в Северную Корею

Михаил Шейтельман отметил, что артснаряды КНДР Россия использует на поле боя против Украины.

На 90% успех или поражение российской армии сегодня зависит от Северной Кореи. Путин туда поехал, чтобы договориться о новых снарядах, а, возможно, еще и для того, чтобы получить солдат КНДР, чтобы отправить их на фронт в Украину,

– высказался он.

Отношения Китая и КНДР

По словам политтехнолога, руководство Китая стоит за установлением тесного сотрудничества между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

Северная Корея это колония Китая еще со времен Корейской войны. Те 5 миллионов снарядов, что КНДР поставляет России являются китайскими или старыми советским, которые Пекин обменивает на новые. Нет сомнений, что Китай принимает все решения,

– предположил Шейтельман.

Даст ли КНДР России своих солдат

Неизвестно решится ли Ким Чен Ын отправлять свое войско в поддержку России, ведь по мнению политтехнолога, ему нужно оценить шансы Путина на победу в этой войне.

"Я не знаю, какими Ким Чен Ын видит шансы на победу России, но он, однозначно, не является адекватным человеком, ведь за последние годы сделал много пластических операций, чтобы быть похожим на Ким Ир Сен (бывший президент Северной Кореи – 24 Канал)", – подчеркнул он.

Си Цзиньпин, имея определенные связи с КНДР, может повлиять на решение Ким Чен Ына.

Китайский президент – взвешенный лидер, однако он нам (Украине – 24 Канал) не друг. У него другие интересы, однако с Си Цзиньпином можно говорить рационально, поэтому он может остановить КНДР,

– сказал Михаил Шейтельман.