Путин вдруг заговорил о болевых точках России: собрался усиливать границу и Черное море

Российский президент Владимир Путин распорядился усилить усилия по безопасности ситуации на суше и море. Очевидно, диктатору уже стало понятно, что его режиму осталось недолго.

Свои полные отчаяния заявления он сделал на заседании коллегии Федеральной службы безопасности сегодня, 19 марта.

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В частности, Путин заявил, что нужно наращивать боеспособность и оснащенность пограничных сил не только на суше, но и на море, прежде всего на Черном море.

Конечно, в этом есть определенная логика, ведь если проанализировать провалы российских военных и на пограничные, и на море, то старого маразматика понять можно.

Путин призвал усиливать боеспособность: видео

Ситуация в Черном море

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Силы обороны потопили уже более 25 российских судов и катеров, а также одну подводную лодку. О том, что Путин осуществляет усилия в направлении стабилизации ситуации с безопасностью в Черном море свидетельствует и назначение нового командующего военно-морских сил – Александра Моисеева.

Последней каплей терпения Путина, вероятно, стала потеря большого корабля "Сергей Котов" 5 марта.

Беспорядок в приграничных областях

По ситуации в приграничных областях, тоже паника Путина имеет смысл. Российские добровольческие формирования продолжают боевые действия на территориях Белгородской и Курской областей.

В то же время сегодня во время выступления перед ФСБ Путин не признал, что российские войска провалили попытки прорыва "диверсантов" через границу. Свое заявление он сделал после того, как утром была анонсирована эвакуация 9 тысяч человек из Белгорода и ряда других населенных пунктов области.

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