Примитивная тактика: Подоляк объяснил, почему Путин активно ездит по другим странам
Владимир Путин 6 декабря прибыл в Объединение Арабские Эмираты, где ему устроили помпезу встречу. Далее глава Кремля посетил Саудовскую Аравию, а на следующий день принимал у себя президента Ирана. За всеми этими визитами скрываются политические цели Кремля.
Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что Путин не является реалистичным и адекватным человеком. Следовательно, поездки за границу – это желание российского политбюро показать его весомость политическим элитам.
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Какова цель визитов диктатора
Российские элиты были напуганы продолжительностью войны. Следует заметить, что элита – это не только ближайшее окружение Путина, а нечто гораздо большее. К примеру, бизнесовая элита, экономическая, административная, управленческая, силовая. Все они искренне верили в то, что быстро зайдут, справятся с Украиной и для них это не будет иметь фатальных последствий, как сегодня: репутационных, бизнесовых, финансовых, кредитных.
После мятежа Евгения Пригожина элита была совершенно шокирована и не знала, что делать. Она утратила веру в Путина как у арбитра, который может администрировать, модерировать их интересы на внутреннем или внешнем рынках. Они увидели, что Путина обходят стороной.
Еще есть много других нюансов, как выглядит Россия, например, в азиатских республиках бывшего Советского Союза. Все это накопилось и для того, чтобы восстановить у российских элит веру в то, что Путин является глобальным игроком, может общаться на высоком уровне, с ним будут проводить встречи,
– рассказал Михаил Подоляк.
Сегодня страна-агрессор проигрывает. Элиты видят стагнацию по линии фронта, войска остановились там, где построили свои оборонительные эшелоны, редуты.
Также они видят, что Россия спокойно обходит санкции. Вместе с такими странами, как Северная Корея или Иран, производит большее количество оружия, адаптированного к сегодняшнему типу войны. Таким образом, она продолжает определенные наступательные операции. То есть считают, что потенциал у России есть.
Советник ОПУ объяснил, почему Путин активно посещает другие страны: смотрите видео
Может ли Путин снова стать "великим игроком"
По словам Подоляка, россияне замечают определенную внутреннюю дискуссию в наших странах-партнерах в отношении поддержки Украины: в каком объеме, насколько долго это нужно делать и так далее. Но они это воспринимают как растерянность западных элит и добавляют туда еще большее давление, публикаций, информационной, дипломатической работы.
Именно на эти элиты должны влиять такие визиты Путина или Сергея Лаврова в Северную Македонию. Они должны показать, что Россия постепенно возвращается за глобальный стол. Это довольно примитивная технология, но они ею пользуются,
– подчеркнул Подоляк.
Элиты видят, что Украина, к сожалению, вернулась в странный внутриполитический процесс, когда мы начинаем выяснять отношения между собой, не обращаем внимания на то, что такое Россия, на ее информационные программы.
Сейчас они расправили грудь и говорят, что "еще немного и дожмем", а визиты Путина должны показать, что он возвращается в большую игру. Нет разницы, на каком уровне, но возвращается, потому что с ним общаются, поэтому это опасно с информационно-пропагандистской стороны,
– подчеркнул советник главы ОПУ.
Он добавил, что даже при всех зарубежных визитах Путин уже не будет таким большим игроком, каким был до полномасштабного вторжения. Другие великие игроки и национальные элиты никогда не смогут его так воспринимать.
Путин отправился в зарубежное турне: что известно
- Так называемый российский президент 6 декабря прибыл в Абу-Даби. Там у него запланированы переговоры с президентом страны. В ОАЭ глава Кремля заявил, что отношения стран находятся на беспрецедентно высоком уровне. Ранее сообщалось, что Путин обсудит вопросы нефти, конфликта между Израилем и Газой, а также войну в Украине.
- Оттуда Владимир Путин отправился в Саудовскую Аравию, чтобы поговорить с тамошним принцем о нефти, ситуации в Израиле, Йемене, Сирии и Украине. В преддверии этого визита помощник российского диктатора Юрий Ушаков называл переговоры в ОАЭ и Садовской Аравии чрезвычайно важными и полезными.
- Ограниченность зарубежных визитов Путина вызвана ордером на его арест, который еще в 2022 году выдал Международный уголовный суд. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский устав. ОАЭ и Саудовской Аравии среди них нет, как и бывших советских республик – Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, куда глава Кремля также прилетал. Однако саммит БРИКС в Южной Африке, которая ратифицировала устав, он пропустил.