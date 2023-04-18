Мог быть и двойник, – Жданов назвал причину поездки Путина на Херсонщину

Глава России совершил "рабочий визит" во временно оккупированную Херсонскую область. Также стало известно, что Путин посетил и Луганщину.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, главная цель таких визитов диктатора – распространение пропаганды.

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Какова цель визита

Олег Жданов объяснил, что таким образом россияне хотят доказать, что Владимир Путин, равно как и президент Украины Владимир Зеленский, может ездить на фронт и общаться с военными близко к линии разграничения.

Главная цель – вернуть веру в то, что их президент супергерой,

– подчеркнул он.

По его мнению, такой план точно не сработает с Путиным, потому что он – пожилой человек с проблемами со здоровьем.

Двойник Путина разоблачил себя

Военный эксперт подчеркнул, вряд ли настоящий Путин приехал бы в Херсонскую область, учитывая, что он очень боится заразиться коронавирусом.

На самом деле я думаю, что это двойник,

– заметил он.

Жданов отметил, что Путин в последнее время пытается себя обезопасить, отказываясь от каких-либо встреч без необходимости.

"Я больше верю в то, что написал Пушилин в своем твиттере, что у него уже ягодицы болят сидеть на карантине для того, чтобы попасть на встречу с Путиным", – подчеркнул он.

По его словам, у Путина боязнь микробов и вирусов. Двойники диктатора же не всегда демонстрируют одинаковое поведение.

На пасхальном богослужении он на отдельном балконе был, а в радиусе 50 метров ни одного человека вокруг нет. Хотя он также там машет руками, крестится, а у Путина руки не очень подвижные,

– метко подметил Олег Жданов.

По его мнению, поэтому в Херсонской области был очередной двойник Путина.

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