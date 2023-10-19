"Укрепление на фоне общих угроз": для чего России и Китаю Международный форум в Пекине
Источник:New York Times
Международный форум "Один пояс – один путь" в Пекине Си Цзиньпинь рассматривал возможность показать свои амбиции в изменении мирового порядка. И определенную роль в этом действе сыграла и Россия, которую впервые за долгое время пригласили на встречу.
Китай решил обернуться конфликтом Израиля и ХАМАС в свою пользу, заявив о желании занять роль США Россия организованном в Пекине форуме занимала не последнюю роль.
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Зачем Китай собрал Международный форум
Россия и Китай решили использовать войну на Ближнем Востоке как возможность углубить геополитический раскол. Владимир Путин и Си Цзиньпинь на форуме "Один пояс – один путь" продолжили критику США и заявили, что строят "более справедливый многополярный мир".
Китайский лидер использовал конференцию как возможность снова заявить о себе, заявить о желании изменить мировой порядок – заменить США. И определенную роль своего приспешника он отдал России. Пока два лидера прижимались друг к другу, Байден прибыл в Израиль для того, чтобы предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке.
Китай публично не комментировал войну Израиля и ХАМАС, однако Путин издал дифирамбу об "общих угрозах, только укрепляющих российско-китайские отношения". Две страны избегали публичного осуждения палестинцев. Сам Си Цзиньпинь использует Россию как единомышленника в противостоянии против Запада.
Идеологическое противостояние, геополитическое соперничество и блочная политика – это не наш выбор,
– сказал глава Китая на открытии форума в Доме народного собрания в Пекине.
Критика Израиля Китаем отражает его растущую настойчивость и желание заслужить приверженность стран Ближнего Востока.
Сама встреча не принесла новых договоренностей России, а Путин пытался продемонстрировать свою геополитическую автономию от Китая. Однако встреча дала ему возможность показать себя как глобального посредника, несмотря на попытки изолировать его.
Что известно о поездке Путина в Пекин
- Владимир Путин 17 октября впервые за долгое время покинул Россию и отправился на китайский форум "Один пояс – один путь". В частности, в рамках визита президент России даже имел переговоры с Си Цзиньпинем – основной темой была война на Ближнем Востоке.
- Также Путину дали слово на самом форуме, где он призвал углублять сотрудничество с Россией и хвалил Китай за организацию форума. Интересно, что там присутствовало минимальное количество европейцев, большинство из которых покинуло зал до того, как президент России сказал первое слово.
- Си Цзиньпинь назначил Путина "любимой женой" – постоянно ставил возле себя, фотографировался с ним. Однако в действиях главы Китая можно было просмотреть подлинные мотивы.