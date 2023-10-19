"Укрепление на фоне общих угроз": для чего России и Китаю Международный форум в Пекине

Международный форум "Один пояс – один путь" в Пекине Си Цзиньпинь рассматривал возможность показать свои амбиции в изменении мирового порядка. И определенную роль в этом действе сыграла и Россия, которую впервые за долгое время пригласили на встречу.

Китай решил обернуться конфликтом Израиля и ХАМАС в свою пользу, заявив о желании занять роль США Россия организованном в Пекине форуме занимала не последнюю роль.

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Зачем Китай собрал Международный форум

Россия и Китай решили использовать войну на Ближнем Востоке как возможность углубить геополитический раскол. Владимир Путин и Си Цзиньпинь на форуме "Один пояс – один путь" продолжили критику США и заявили, что строят "более справедливый многополярный мир".

Китайский лидер использовал конференцию как возможность снова заявить о себе, заявить о желании изменить мировой порядок – заменить США. И определенную роль своего приспешника он отдал России. Пока два лидера прижимались друг к другу, Байден прибыл в Израиль для того, чтобы предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке.

Китай публично не комментировал войну Израиля и ХАМАС, однако Путин издал дифирамбу об "общих угрозах, только укрепляющих российско-китайские отношения". Две страны избегали публичного осуждения палестинцев. Сам Си Цзиньпинь использует Россию как единомышленника в противостоянии против Запада.

Идеологическое противостояние, геополитическое соперничество и блочная политика – это не наш выбор,

– сказал глава Китая на открытии форума в Доме народного собрания в Пекине.

Критика Израиля Китаем отражает его растущую настойчивость и желание заслужить приверженность стран Ближнего Востока.

Сама встреча не принесла новых договоренностей России, а Путин пытался продемонстрировать свою геополитическую автономию от Китая. Однако встреча дала ему возможность показать себя как глобального посредника, несмотря на попытки изолировать его.

Что известно о поездке Путина в Пекин