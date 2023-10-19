Китай вирішив обернути конфлікт Ізраїлю та ХАМАС на свою користь, заявивши про бажання зайняти роль США. Росія організованому в Пекіні форумі займала не останню роль.

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Навіщо Китай зібрав Міжнародний форум

Росія та Китай вирішили використати війну на Близькому Сході як можливість поглибити геополітичний розкол. Владімір Путін та Сі Цзіньпінь на форумі "Один пояс – один шлях" продовжили критику США та заявили, що будують справедливіший багатополярний світ.

Китайський лідер використав конференцію як можливість знову заявити про себе, заявити про бажання змінити світовий порядок – замінити США. І певну роль свого поплічника він віддав Росії. Поки два лідери тулилися одне до одного, Байден прибув до Ізраїлю для того, щоб запобігти ескалації на Близькому Сході.

Китай публічно не коментував війну Ізраїлю та ХАМАС, однак Путін видав дифірамбу про "спільні загрози, які тільки зміцнюють російсько-китайські відносини". Дві країни уникали публічного засудження палестинців. Сам Сі Цзіньпінь використовує Росію як однодумця у протистоянні проти Заходу.

Ідеологічне протистояння, геополітичне суперництво та блокова політика – це не наш вибір,

– сказав очільник Китаю на відкритті форуму в Домі народних зборів у Пекіні.

Критика Ізраїлю Китаєм відображає його зростаючу наполегливість і бажання заслужити прихильність країн Близького Сходу.

Сама зустріч не принесла нових домовленостей Росії, а сам Путін намагався продемонструвати свою геополітичну автономію від Китаю. Однак зустріч дала можливість йому показати себе як глобального посередника, попри спроби ізолювати його.

Що відомо про поїздку Путіна до Пекіну