Путин пошлет Трампа

Риски для Украины в связи с возможной победой Дональда Трампа на выборах президента США и его так называемым планом окончания войны в Украине за 48 часов – это любимая тема обсуждения для украинских политиков и экспертов.

Для переговоров не важно, кто станет президентом США

Однако главный аспект этой темы – каким образом Трамп будет давить на Киев, что он сможет сделать, если его предложения будут неприемлемыми для Киева, и уменьшится ли в таком случае американская помощь Украине. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Во всей этой истории есть другой, значительно более важный, аспект, на который обращают внимание американские медиа. Какие вообще у Трампа, если он станет президентом США, есть инструменты влияния на Владимира Путина с целью остановки войны или хотя бы начала переговоров между Киевом и Москвой?

Американские комментаторы делают единственный вывод – никаких таких инструментов у Трампа сейчас нет. По крайней мере трудно выяснить, на что рассчитывает бывший президент США, когда говорит о своей способности убедить Путина, и на что рассчитывают советники Трампа.

Мотивы советников абсолютно очевидны. Они не связаны с российско-украинской войной, а лишь с желанием оказаться в ближайшем окружении Трампа, если его изберут президентом США. А вот Трамп может действовать в соответствии с собственной картиной мира, которая, как правило, не соответствует реальности в ситуации, когда говорится об авторитарных правителях.

Наблюдатели приходят к выводу: не имеет значения, кто победит на выборах в США, для переговоров между Украиной и Россией. Путин не пойдет на эти переговоры. Для него война с Украиной – это только инструмент для ослабления Запада, а российско-американские отношения сегодня находятся в таком ужасном состоянии, что никаких возможностей для их улучшения нет. Ну или же США должны пойти на унизительные уступки России, на которые Трамп вряд ли согласится.

Что Медведев ответил Трампу

Как ни странно, с этими выводами американских наблюдателей совпадает и заявление другого бывшего президента, но России – Дмитрия Медведева. Он подчеркнул, что все те расчеты Трампа на быстрое окончание войны, которые он связывает со своими "особыми отношениями", не соответствуют действительности, и у Трампа нет возможности закончить войну. А если Трамп на самом деле этого захочет, то, по словам Медведева, его ожидает судьба Джона Кеннеди.

Имеется в виду бывший президент США, который был убит при до сих пор невыясненных обстоятельствах после масштабного Карибского кризиса, который едва не привел к Третьей мировой войне с обменом ядерными ударами между США и СССР.

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Осознает ли Трамп связь между Россией и Китаем

Но опять же – говорится о таком сценарии окончания войны, который был бы выгоден именно Кремлю и увеличил бы влияние в мире России и Китая. Это точно не тот сценарий, на который будет готов пойти Трамп. Ведь политик уверен, что Китай – это главная угроза для национальной стабильности США.

Многие эксперты надеются, что Трамп, если станет президентом, осознает, что любые уступки России усиливают еще и влияние Китая. В таком случае он может быть иначе настроен к вопросу российско-украинской войны и своих возможных консультаций с Путиным.

Но пока это только надежды, которые никак не отражаются в планах Трампа. У меня нет уверенности, что Трамп будет способен понять такую сложную конструкцию, которая явно не вписывается в иллюзорную картину мира, в которой находится он и его сторонники.

Трамп – лишь эпизод в истории

Возникает вопрос: что тогда будет дальше? Война в Украине будет продолжаться годами именно потому, что нет никакого политического решения этого конфликта. США, если президентом станет Трамп, будут пробовать уменьшить помощь Украине. Я уверен в этом.

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Это сможет привести к серьезным проблемам на фронте. Но первая такая большая проблема изменит общественное мнение и убедит Трампа таки увеличить помощь Украине. К сожалению, это может произойти в результате ощутимой потери территорий Украины.

После этого война снова пойдет своим путем многолетнего конфликта. Успех в этой войне будет зависеть от того, какая из стран истощится на 24 часа раньше другой. Тогда на условиях страны, которая простоит на 24 часа дольше, закончится или заморозится конфликт. Мы не знаем, когда это будет. Это может быть даже при каденции нового президента США, которого изберут в 2028 году. С этого момента мы сможем говорить о замороженном конфликте. При этом Россия и Украина будут находиться в состоянии ненависти и враждебности.

Таков сценарий следующих непростых десятилетий. Какое отношение к ним имеет Трамп? Он будет только эпизодом в этом историческом процессе.