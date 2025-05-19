Путин после разговора с Трампом вышел к СМИ: главные заявления

В понедельник, 19 мая, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. После этого разговора глава Кремля вышел к СМИ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Путин провел телефонный разговор с Трампом