Путин после разговора с Трампом вышел к СМИ: главные заявления
- Дональд Трамп и Владимир Путин 19 мая провели телефонный разговор, он длился более двух часов.
- По итогам разговора кремлевский диктатор сделал ряд заявлений для СМИ.
В понедельник, 19 мая, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. После этого разговора глава Кремля вышел к СМИ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Путин провел телефонный разговор с Трампом
Во время выступления Путин в очередной раз повторил свой тезис о том, что главное – устранить так называемые "первопричины войны" при поиске компромиссов между Москвой и Киевом. Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Украина "в целом на правильном пути" после возобновления прямых переговоров. По словам кремлевского диктатора, Дональд Трамп отметил, что Россия якобы "выступает за мирное урегулирование украинского кризиса". Путин заявил, что Дмитрий Песков или Юрий Ушаков впоследствии разъяснят детали разговора с Дональдом Трампом. По словам Владимира Путина, прекращение огня возможно после достижения "соответствующих договоренностей". Россия "готова работать над меморандумом с Украиной", включающим в том числе прекращение огня. Путин заявил, что Россия и Украина должны найти компромиссы, которые устраивают обе стороны. По словам главы Кремля, Трамп в разговоре выразил свою позицию относительно прекращения огня. Разговор президентов США и России длился более двух часов. Владимир Путин заявил, что разговор с Трампом был откровенным и содержательным.
Во время выступления Путин в очередной раз повторил свой тезис о том, что главное – устранить так называемые "первопричины войны" при поиске компромиссов между Москвой и Киевом.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Украина "в целом на правильном пути" после возобновления прямых переговоров.
По словам кремлевского диктатора, Дональд Трамп отметил, что Россия якобы "выступает за мирное урегулирование украинского кризиса".
Путин заявил, что Дмитрий Песков или Юрий Ушаков впоследствии разъяснят детали разговора с Дональдом Трампом.
По словам Владимира Путина, прекращение огня возможно после достижения "соответствующих договоренностей".
Россия "готова работать над меморандумом с Украиной", включающим в том числе прекращение огня.
Путин заявил, что Россия и Украина должны найти компромиссы, которые устраивают обе стороны.
По словам главы Кремля, Трамп в разговоре выразил свою позицию относительно прекращения огня.
Разговор президентов США и России длился более двух часов.
Владимир Путин заявил, что разговор с Трампом был откровенным и содержательным.