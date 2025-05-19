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24 Канал Главные новости Путин после разговора с Трампом вышел к СМИ: главные заявления
19 мая, 19:45
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Путин после разговора с Трампом вышел к СМИ: главные заявления

Полина Буянова
Основні тези
  • Дональд Трамп и Владимир Путин 19 мая провели телефонный разговор, он длился более двух часов.
  • По итогам разговора кремлевский диктатор сделал ряд заявлений для СМИ.

В понедельник, 19 мая, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. После этого разговора глава Кремля вышел к СМИ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Путин провел телефонный разговор с Трампом

20:01, 19 мая

Во время выступления Путин в очередной раз повторил свой тезис о том, что главное – устранить так называемые "первопричины войны" при поиске компромиссов между Москвой и Киевом.

19:58, 19 мая

Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Украина "в целом на правильном пути" после возобновления прямых переговоров.

19:54, 19 мая

По словам кремлевского диктатора, Дональд Трамп отметил, что Россия якобы "выступает за мирное урегулирование украинского кризиса".

19:52, 19 мая

Путин заявил, что Дмитрий Песков или Юрий Ушаков впоследствии разъяснят детали разговора с Дональдом Трампом.

19:51, 19 мая

По словам Владимира Путина, прекращение огня возможно после достижения "соответствующих договоренностей".

19:50, 19 мая

Россия "готова работать над меморандумом с Украиной", включающим в том числе прекращение огня.

19:49, 19 мая

Путин заявил, что Россия и Украина должны найти компромиссы, которые устраивают обе стороны.

19:49, 19 мая

По словам главы Кремля, Трамп в разговоре выразил свою позицию относительно прекращения огня.

19:48, 19 мая

Разговор президентов США и России длился более двух часов.

19:47, 19 мая

Владимир Путин заявил, что разговор с Трампом был откровенным и содержательным.