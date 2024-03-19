Путин после "выборов" усилит мобилизацию, ВСУ нужны резервы, – Минобороны

В украинском Минобороны заявили, что у Путина есть преимущество в артиллерии 7 к 1. Также диктатор имеет огромный ресурс живой силы.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в своей колонке рассказал, что Путин будет делать после так называемых "выборов". Ведь он якобы "набрал" 87% голосов.

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В Минобороны предупредили, что Путин проведет еще одну мобилизацию

Еще один весомый козырь оккупантов – огромный ресурс живой силы. Людей, что сознательно идут убивать украинцев, и многомиллионная масса россиян, которые поддерживают агрессивную войну своей страны против Украины. Путину удается сохранять контроль над информационным пространством России,

– рассказал Гаврилюк.

По его словам, потери в живой силе не остановят оккупантов, ведь у россиян солдаты являются расходным материалом. Это подтверждают потери россиян при захвате Бахмута и Авдеевки.

В попытках оккупировать Бахмут Россия теряла, по данным британской разведки, одного солдата на каждые добытые 48 сантиметров. Уже в феврале 2024 года Кремль имел наибольшие среднесуточные потери с начала вторжения – 983 человека в сутки.

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что жестокое отношение к жизни своих солдат – это самое страшное оружие Кремля. Ведь со времени последней встречи в формате "Рамштайн", с 14 февраля, росармия потеряла в Украине более 32 000 своих военных.

Без сомнения, через некоторое время после имитации выборов в России Путин погонит своих новых солдат вперед, с новой яростью. Он прикажет провести следующую принудительную мобилизацию, соберет новых наемников из третьих стран. В начале своего нового президентско-диктаторского срока он захочет больше побед на поле боя в Украине, больше страха для европейцев,

– заявил Гаврилюк.

Заместитель министра обороны добавил, что перед тем как эта новая волна российских "мобиков" окажется на фронте, Украина может иметь определенное время для мобилизации сил. В частности, чтобы усилить бригады и создать резервы.