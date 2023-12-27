Похожий "трюк" Путин сделал в 2022 году: для чего Путин посылает сигналы о переговорах

В западной прессе появляются сообщения, что Владимир Путин готов ставить войну "на паузу". По информации издания NYT, российский президент по дипломатическим каналам демонстрирует готовность к прекращению огня и переговоров.

Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил 24 Каналу, что стоит за этими заявлениями и как понять российский след в материалах западных СМИ. По его словам, схожий "трюк" Путин сделал в 2022 году.

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Как понять российский след

В мае – июне 2022 года американский журнал National Interest впервые опубликовал "мирный план" с 15 условиями, вот некоторые из них:

Украина внесет в Конституцию "вечный нейтралитет".

Украина признает аннексию Крыма.

Россия выведет все свои военные силы на позиции до 24 февраля, за исключением линии фронта на Донбассе.

Украина сократит свои сухопутные войска до 150 000 военнослужащих и 100 000 резервистов.

Украина под надзором России соглашается уничтожить все свои "ударные системы", не будет разрабатывать или покупать какое-либо оружие и закроет 26 своих финансируемых США биологических исследовательских лабораторий.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вопрос переговоров с Россией на сегодняшний день не актуален, и он не видит запроса России на этот счет. Украина имеет свою " Формулу мира " и не готова уступать с указанными там условиями.

"Сразу обратились к пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову с вопросом "что вы думаете об этом мирном плане?". На что он ответил: "Не знаем, не читали". Хотя очевидно, что они это писали. Сейчас после статьи NYT так же к Пескову обратились. Ему не задают случайных вопросов. Нет корреспондентов, которые могут спросить то, что хотят. У него спрашивают то, что он заказал. И он сказал: "Нет, Путин так не думает". Это стандартная история", – отметил политтехнолог.

Готов ли Путин "остановить" войну

По мнению Шейтельмана, в Кремле хотят, чтобы их уговаривали, выдвинули нужные условия и лишь потом они согласятся. Заказная статья, а затем комментарии – такой прием оккупанты уже более 15 раз применяли в течение полномасштабного вторжения. Раз в два месяца можно проследить подобные нарративы.

Обратите внимание! Путин подписал закон о бюджете на 2024-2026 годы, который совсем не указывает на то, что Россия готова остановить войну. В следующем году российские власти впервые с советских времен намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.



За год по статье "национальная оборона" бюджет потратит 10,775 триллионов рублей – на 70% больше, чем в 2023-м, в 2,3 раза больше, чем в 2022-м, и втрое выше показателей довоенного 2021 года.

Путин готов поставить войну "на паузу" ради одного – восстановить военный потенциал, чтобы попытаться наступать на Киев, Одессу и другие крупные города Украины. Так как за 2023 год российские оккупанты смогли захватить около 500 квадратных километров, а уже определенную территорию украинские военные освободили.

Такими темпами им нужно 1200 лет, чтобы захватить всю Украину. Путин понимает, что не имеет 1200 лет, поэтому нужно это как-то ускорить, но сразу не получается.

– заметил Михаил Шейтельман.

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