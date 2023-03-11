"Крысы и пауки забегают": что будет с Россией после Путина
На фоне поражения России в Украине ситуация в Кремле очень обострилась. Однако по состоянию на сегодняшний день в России нет человека, который мог бы составить конкуренцию Владимиру Путину.
Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Лисный. По его словам, для изменения ситуации в России нужно, чтобы глава Кремля потерял свою власть.
Смотрите также Без шансов на выживание: почему Россия сгорит к осени
Что будет в России, если Путин потеряет власть
Как отметил Лисный, когда власть Путина упадет, тогда "банки с пауками" разобьются и все начнут что-то делать.
- Одни будут убегать.
- Другие начнут воровать.
- У кого-нибудь начнется истерика.
В то же время некоторые представители кремлевских элит будут брать на себя ответственность.
"Тогда все эти ЧВК и военные формирования могут пригодиться для защиты определенных политиков или отвоевывания определенной экономической составляющей", – предположил политолог.
Олег Лисный предположил сценарий будущего России после Путина: смотрите видео
Приспешники Путина побегут на Запад
По словам Лисного, очень трудно спрогнозировать, что будет происходить в России в случае, когда нынешний диктатор потеряет свою власть.
Но будет очень весело смотреть, как эти крысы и пауки начнут бегать. А некоторые побегут на Запад говорить, что они были невиновны. Мол, их заставили,
– сказал политолог.
Такую линию поведения могут занять Владимир Соловьев и другие российские пропагандисты. Лисный предположил, что даже главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин тогда вдруг может заявить, что и он делал свои заявления только под страхом расстрела.
Россия не может стать демократической страной
Политолог убежден, что после того, как Путин потеряет власть, Россия не сможет превратиться в демократическое государство. Ведь в этой стране никогда не было демократии.
Он добавил, что большую роль в ослаблении режима российского диктатора играет Киев.
"Сейчас Украина вместе с цивилизованным миром указывает России на ее место", – отметил Лисный.
Почему Россия должна распасться
Политолог убежден, что ни в самой России, ни за ее пределами нет оппозиционеров, которые могли бы в будущем повести страну к демократии.
Если Россия сохранится в нынешних пределах, любой новый президент этой страны будет имперцем. Все оппозиционеры и "хорошие россияне" мыслят в имперских масштабах и хотят построить Россию за счет Украины,
– подчеркнул Лисный.
Он добавил, что именно поэтому Россия после поражения в войне должна "разлететься на куски".
Что ждет Россию в будущем: версии
- Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что даже после смерти Владимира Путина правление Россией может перейти к другому диктатору.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Россия лопнет, как перезрелый херсонский арбуз. По мнению Данилова, этот процесс начнется уже в ближайшее время с Кавказа.
- Политолог Виктор Бобиренко отметил, что Китаю выгодно, чтобы Россия не развалилась, но очень сильно ослабла. В этом случае Пекин сможет брать российские ресурсы "голыми руками".