Путин потерял лидерство среди диктаторских стран: почему не приедет на саммит БРИКС

Владимир Путин потерял свои лидерские позиции среди диктаторских, автократических стран и у него нет возможности быть альтернативой американскому лидерству в мире. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, заметив, что такое положение вещей понятно даже его друзьям по БРИКС.

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Почему Путина не будет на саммите

Политолог отметил, что в 2000-х годах российский президент уже пытался создать альтернативу нарастающей американской силе. Но в ходе полномасштабной войны даже его союзники поняли, что это не сработает, потому не хотят видеть его на саммите.

И африканцы, и азиатцы, и даже друзья по БРИКС, поняли, что это не альтернатива, а просто подыгрывание кровавому диктатору, который еще и не умеет вести успешные войны. Они поняли, что Путин им ничем не поможет, а единственное на что он опирается – это коррупция внутри страны.

– акцентировал Николай Давидюк.

Политолог рассказал, почему Путин лишается лидерства среди диктаторских стран: смотрите видео

Николай Давидюк добавил, что новости об изоляции Путина приятно читать, но лучший результат будет тогда, когда, например, Китай перестанет поставлять металл для российских ракет, а Бразилия не будет закупать у страны-агрессора избыток товаров. К тому времени санкции не полны и не приносят того результата, на который мы надеемся.

Для стран БРИКС Россия пока выглядит скорее обузой, чем возможностью что-либо получить.

Россия занимает вроде бы много места, но не несет логической нагрузки, поэтому сейчас их и перестали приглашать. Возможно, теперь они возьмут какую-нибудь другую страну, чтобы сохранить аббревиатуру,

– сказал Николай Давидюк.

Что ждет Россию

БРИКС создали, как альтернативу "Большой семерке", то есть речь шла о развивающихся странах, которые могут забрать мировое лидерство. Если, например, Бразилия, Индия, Китай, которые также являются участниками БРИКС, по крайней мере, экономически развиваются, то о России этого сказать нельзя. По мнению политолога, России нужно искать замену таким крупным мировым союзам.

В России могут провести свой "Валдайский форум". Там может выступить Собчак – известный "эксперт" по экономике, и это будет альтернатива БРИКС. Так же как "Вкусно и точка" стала заменой McDonalds. Ну могут поехать в Беларусь или Северную Корею или еще в какую-то страну и для них это будет альтернатива,

– подытожил политолог.

Путина не будет на саммите БРИКС: что известно