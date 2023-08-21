Владімір Путін втратив свої лідерські позиції серед диктаторських, автократичних країн та не має можливості бути альтернативою американському лідерству у світі. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зауваживши, що такий стан речей зрозумілий навіть його друзям по БРІКС.

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Чому Путіна не буде на саміті

Політолог зауважив, що у 2000–их роках російський президент уже намагався створити альтернативу американській силі, що наростає. Але в ході повномасштабної війни навіть його союзники зрозуміли, що це не спрацює, тому не хочуть бачити його на саміті.

І африканці, і азійці, і навіть друзі по БРІКС, зрозуміли, що це не альтернатива, а просто підігрування кривавому диктатору, який ще й не вміє вести успішні війни. Вони зрозуміли, що Путін їм нічим не допоможе, а єдине на що він опирається – це корупція всередині країни,

– акцентував Микола Давидюк.

Політолог розповів, чому Путін втрачає лідерство серед диктаторських країн: дивіться відео

Микола Давидюк додав, що новини про ізоляцію Путіна приємно читати, але кращий результат буде тоді, коли, наприклад, Китай перестане постачати метал для російських ракет, а Бразилія не закуповуватиме у країни-агресорки надлишок товарів. До того часу санкції не є повними й не приносять того результату, на який ми сподіваємось.

Для країн БРІКС Росія наразі виглядає радше тягарем, ніж можливістю щось отримати.

Росія займає начебто багато місця, але не несе логічного навантаження, тому зараз їх і перестали запрошувати. Можливо, тепер вони візьмуть якусь іншу країну, щоб зберегти абревіатуру,

– сказав Микола Давидюк.

Що чекає на Росію

БРІКС створили, як альтернативу "Великій сімці", тобто мовилось про держави, які розвиваються та можуть забрати світове лідерство. Якщо, наприклад, Бразилія, Індія, Китай, які також є учасниками БРІКС, принаймні економічно розвиваються, то про Росію цього сказати не можна. На думку політолога, Росії треба шукати заміну таким великим світовим союзам.

У Росії можуть провести свій "Валдайський форум". Там може виступити Собчак – відомий "експерт" з економіки й це буде альтернатива БРІКС. Так само як "Вкусно и точка" стала заміною McDonalds. Можуть поїхати в Білорусь чи Північну Корею, чи ще в якусь країну і для них це буде альтернатива,

– підсумував політолог.

Путіна не буде на саміті БРІКС: що відомо