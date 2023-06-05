"Путин больше не президент": экс-агент КГБ рассказал, как снизилось влияние диктатора

В России уже почувствовали, что власть Владимира Путина значительно ослабли. Он является президентом только номинально и совсем не влияет на внутренние процессы внутри страны.

Такое мнение 24 Каналу выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, об уменьшении влияния российского диктатора также свидетельствуют истории с Евгением Пригожиным.

Читайте также Путин кашляет, Песков лжет, а Соловьев рыдает: что там в России

"При действующем президенте материть руководителя генштаба и министра обороны никому не было бы позволено. Нельзя было бы иметь ПВО, которая не работает", – отметил Жирнов.

Путин потерял влияние в России: смотрите видео

Беспорядки в России уже начались

Вожак вагнеровцев понял, что образовалась пустота в политической плоскости России, и потому занялся политикой. Если в политических верхушках беспорядки начались раньше, то теперь хаос и на территории самой страны. Уже по сути началась гражданская война.

Путин потерял связь с реальностью: основное

1 июня Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" продолжили операцию по "освобождению" Белгородщины. Бойцы проводили рейд у села Новая Таволжанка в Шебекинском районе и заявили, что хотят закрепиться в серой зоне на территории области.