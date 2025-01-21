Путин потребует, чтобы Украина сократила армию в 5 раз, но мы этого не допустим, – Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, будет настаивать на значительном сокращении численности украинской армии. Впрочем, Владимир Зеленский отметил, что украинская власть этого не допустит.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Сократит ли Украина свою армию ради мира

Президент заявил, что при отсутствии надежных гарантий безопасности от Запада Путин поставит вопрос о значительном сокращении численности украинской армии, ведь Украина собрала войско в 800 тысяч солдат и при поддержке Европы сможет защищаться и противостоять агрессии Кремля.

Самый быстрый путь – давить на США, чтобы Украина не была в НАТО, и давить на всех союзников, чтобы они на нас давили, чтобы мы уменьшили армию в 5 раз. Вот это то, что он хочет. Мы не дадим этого сделать, но он будет пытаться это сделать,

– подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что без украинской армии и без действенных гарантий мира Путин пойдет дальше и попытается оккупировать все страны бывшего Советского Союза.