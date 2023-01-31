Путин повторяет судьбу Гитлера, поэтому будет идти до конца, пока свои не устранят, – политолог

Военные аналитики считают, что Россия может начать масштабное наступление в конце февраля – начале марта. Но когда Владимира Путина постигнет такое же поражение, что и год назад, его будет ждать печальный финал.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, Путин сейчас находится примерно в таком же состоянии, как Гитлер в 1945 году. В этом смысле глава Кремля повторяет судьбу Гитлера.

Обратите внимание Путин сейчас в затруднительном положении, он торгует последним страхом Запада, – политолог

Он вспомнил, что когда Вторая мировая война была уже очевидно проиграна, и немецкие военные это понимали с 1944 года – с открытия второго фронта, они пробовали устранить Гитлера.

"Но Гитлер цеплялся до конца за какие-то иллюзорные надежды. Известно из мемуаров, как он, сидя в бункере, время от времени впадал в депрессию, а затем вдохновлялся какими-то надеждами: мол, Рузвельт (32-й президент США – 24 Канал) умер, возможно, теперь коалиция развалится. Это уже был 1945 год - ему жить оставалось недели, а он еще на что-то надеялся", - вспомнил он.

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Путин тянет свое окружение на эшафот

По мнению политолога, Путин сейчас в похожей ситуации. У него нет другого выхода, как продолжать воевать, потому что отступить он не может – это означает для него полный крах.

Поэтому он будет переть до конца, пока его не устранит свое же окружение. Как известно, на Гитлера не удалось покушение летом 1944 года. Но с Путиным, думаю, свои сработают более эффективно,

– предположил он.

Игорь Эйдман подчеркнул, что другого варианта выжить у окружения Путина не будет. Они же имеют серьезные планы построить своих детей и внуков. А Путин тянет их на эшафот, и они в какой-то момент решат от него избавиться.

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