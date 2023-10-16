Путин впервые после нападения ХАМАС поговорит с Нетаньяху: будет призывать к миру, несмотря на собственную войну

Впервые после атаки ХАМАС президент России заявил о готовности поговорить с премьер-министром Израиля. Путин призвал остановить конфликт на Ближнем Востоке, проигнорировав войну, в которой его страна является агрессором.

Несмотря на вторжение России и сотрудничество с Ираном, Нетаньяху оставался партнером Путина. Все изменилось после атаки палестинцев, когда президент страны-агрессора начал игнорировать Израиль.

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Путин вспомнил про Израиль

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин 16 октября планирует поговорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стоит отметить, что Путин впервые после нападения палестинских боевиков 7 октября позвонит по телефону Нетаньяху.

На фоне развязанной Россией войны в Украине цель Владимира Путина выглядит цинично. Президент страны-террористки в разговорах с лидерами хочет отметить необходимость прекращения огня на Ближнем Востоке. Путин заявил, что якобы нужно политическое урегулирование ситуации.

Президент России уже побеседовал с президентами Сирии, Ирана, Палестины и Египта. Он заявил о "недопустимости насилия" в отношении мирных жителей.

Отношения Израиля и России ухудшились после начала конфликта на Ближнем Востоке – Путин даже не позвонил Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования. Никаких официальных сообщений тоже не было. Единственное, что выдал президент России – это обеспокоенность "катастрофическим ростом" погибших в Израиле и Секторе Газа. Отдельным ударом по отношениям были слова Путина о якобы провальной политике и игнорировании США потребностей Палестины.

Российский след в войне ХАМАС и Израиля