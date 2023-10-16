Путин впервые после нападения ХАМАС поговорит с Нетаньяху: будет призывать к миру, несмотря на собственную войну
Источник:Aljazeera
Впервые после атаки ХАМАС президент России заявил о готовности поговорить с премьер-министром Израиля. Путин призвал остановить конфликт на Ближнем Востоке, проигнорировав войну, в которой его страна является агрессором.
Несмотря на вторжение России и сотрудничество с Ираном, Нетаньяху оставался партнером Путина. Все изменилось после атаки палестинцев, когда президент страны-агрессора начал игнорировать Израиль.
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Путин вспомнил про Израиль
В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин 16 октября планирует поговорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стоит отметить, что Путин впервые после нападения палестинских боевиков 7 октября позвонит по телефону Нетаньяху.
На фоне развязанной Россией войны в Украине цель Владимира Путина выглядит цинично. Президент страны-террористки в разговорах с лидерами хочет отметить необходимость прекращения огня на Ближнем Востоке. Путин заявил, что якобы нужно политическое урегулирование ситуации.
Президент России уже побеседовал с президентами Сирии, Ирана, Палестины и Египта. Он заявил о "недопустимости насилия" в отношении мирных жителей.
Отношения Израиля и России ухудшились после начала конфликта на Ближнем Востоке – Путин даже не позвонил Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования. Никаких официальных сообщений тоже не было. Единственное, что выдал президент России – это обеспокоенность "катастрофическим ростом" погибших в Израиле и Секторе Газа. Отдельным ударом по отношениям были слова Путина о якобы провальной политике и игнорировании США потребностей Палестины.
Российский след в войне ХАМАС и Израиля
- Россия стремится использовать новые конфликты в собственном противостоянии, надеясь, что это заставит Запад давить на Украину. Враг стремится заморозить войну и оставить за собой оккупированные земли.
- В нападении ХАМАС на Израиль отчетливо виден российский след. Прежде всего оккупанты передали трофейное оружие из Украины, чтобы обвинить украинцев в торговле с террористами. Эти месседжи начали распространяться сразу после атаки, что показывает неприсущую осведомленность России.
- Кроме этого ХАМАС использует FPV-дроны против бронетехники, что характерно для российско-украинской войны. Боевики активно ездили в Россию, где их могли научить подобному приему.