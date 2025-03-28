Ликвидация Украины, или какой "мир" предлагает Путин

Путин во время пребывания в Архангельске четко объяснил, каким он видит будущее Украины и окончание российско-украинской войны. Это его представление не имеет ничего общего не только со справедливым миром, но и с миром как таковым.

В истории такое уже было

Российский президент Владимир Путин продолжает убеждать, что его вооруженные силы уничтожат украинскую армию. Альтернатива этому – признание, что Украина как государство не состоялась, а власть в том вымышленном, по мнению Путина, государстве захватывают нацисты. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

К теме Путин вышел из переговоров, а Трамп до сих пор живет иллюзиями

Для того, чтобы предотвратить эту угрозу, Путин предлагает ввести в Украине внешнее управление. То есть фактически поделить страну на зоны влияния, а руководство политическими процессами отдать ООН. Это означает – навсегда лишить Украину возможностей реального государственного существования, превратить ее в протекторат других государств и самое главное – лишить субъектности украинский народ.

Путин справедливо напоминает, что такие решения уже принимались, и он прав.

Вспомним, как завершилась война в Боснии и Герцеговине, кстати, при посредничестве тех же США. Тогда Вашингтон согласился на схему, которая на десятилетия превратила Боснию и Герцеговину в фактически нефункционирующее и бесперспективное государство. При этом, она не уничтожила возможности нового конфликта на территории этого государства и не нивелировала угрозы сербского влияния.

Так что рецепты, которыми Путин предлагает воспользоваться прежде всего Соединенным Штатам, действительно существуют. Они уже доказали свою бесперспективность для тех народов, которым их предложили.

План Путина по уничтожению Украины

Сказать, что заявление Путина о внешнем управлении, "вымышленном" государстве или нацистов является какой-то сенсацией – огромное преувеличение. Я бы советовал обратиться к тому заявлению, с которым российский глава выступал в ночь на 24 февраля 2022 года, когда было принято решение о большом нападении на наше государство. Тогда он говорил все те же тезисы – о нацистах, "вымышленном государстве", трагедии вымышленного Путиным и его мерзкими пропагандистами "народа Донбасса", то есть украинцев, которые оставались тогда на оккупированных территориях.

В этой речи Путина прозвучали слова о самоопределении народов Украины, на которые мало кто обратил внимание в Украине или мире. Я еще тогда задавал себе вопрос – а что же это за такие народы, когда подавляющее большинство населения Украины – этнические украинцы.

Кстати, такого состава населения как в Украине нет во многих европейских государствах, которые абсолютно стабильны с точки зрения национальных взаимоотношений.

Путин был готов объявить отдельным народом население каждой украинской области, провести там фиктивный референдум и объявить о присоединении к России. Потом обо всех этих народах забывают. Больше нет никаких "народов" Донбасса или Херсонщины, есть русский народ. Есть дикая и безудержная русификация украинцев на оккупированных территориях.

Такой сценарий российский президент предлагает распространить на всю территорию Украины. Возможно, в присутствии каких-то там контингентов ООН и специально выбранных Путиным стран, которые не будут мешать русификации и силовому давлению на украинцев и их государство.

Заметьте Что задумали в США и почему снова говорят о Будапештском меморандуме

Такие действия будут осуществляться тогда, когда украинской армии уже не будет и никакого реального украинского государственного механизма уже тоже не будет. Будет исключительно оболочка государственности, переполненная путинскими агентами и коллаборационистами, даже если их назначения будут согласованы российским президентом с его американским коллегой.

Это и есть тот план, который российский глава предлагает своему американскому собеседнику.

Мир через российское поглощение Украины.

Мир через ликвидацию украинской государственности.

Мир через русификацию украинского народа.

Мир через признание того, что украинцы не имеют своего права на государственность, а россияне все делали правильно, когда уничтожали, бомбили, насиловали, грабили, оккупировали Украину.

Традиционное запугивание ядерной войной

Опять же – нельзя сказать, что выступление Путина в Архангельске является сенсацией. Нельзя не замечать сигналов, которые Путин посылает Дональду Трампу и другим западным политикам. Ведь вся эта речь – произнесена на борту атомной подводной лодки. Путин будто напоминает – если вы не согласитесь с нашими соглашениями, то ядерная война придет к вам.

Но если помнить, что это лишь шантаж опытного уголовника, мы поймем – если не воспринимать эти ультиматумы, а действовать так, как должны действовать цивилизованные государства, у Путина ничего не удастся. Единственное, где мы можем потерпеть поражение, это когда начнем соглашаться с путинским ультиматумом и обсуждать как лучше его выполнить.

Будем надеяться, что западные лидеры не пойдут этим ложным путем, который уже неоднократно в мировой истории приводил всех нас на путь больших войн и многомиллионных жертв.