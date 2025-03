Цинизм от Путина

Владимир Путин предлагает ввести в Украине внешнее управление под эгидой ООН, чтобы провести выборы. Об этом заявила Ольга Айвазовская, информирует 24 Канал.

Очень мило и информативно, если учитывать отсутствие выбора у российских граждан уже десятилетиями, убитые физически ростки оппозиции, которым в широком смысле не удалось даже сохранить достоинство, закрытые рты медиа и общественным деятелям. То было очень смешно про куцый бюллетень на последних имитированных выборах президента России в прошлом году.

Я предлагаю в ответ предложить идею в ООН о введении внешней ЦИК в России, чтобы наконец помочь им организовать полноценные выборы. Потому что это как-то совсем неприлично – без войны на своей территории, реальных, а не выдуманных внешних угроз, стереть с лица земли и свободы, и права.

Предложение нежизнеспособное. И оно обнажает то, что не дает сохранить лицо лоялистам нормализации отношений с россиянами ради бизнеса и прибыли.

Для чего Украине предлагают возмутительные условия

Предложения, которые публикуются в открытых источниках по содержанию "соглашения о минералах", которую продолжает дополнять новая администрация США, выглядят как контрибуция, которая запрещена международным правом. Это принудительные финансовые взыскания с проигравшего государства, в пользу оккупационных властей. В отличие от репараций, которые платит страна-агрессор, контрибуция взимается с жертвы.

Ну что тут скажешь? Любой, кто такое бы смог подписать, будет уголовным преступником в Украине. Юридических аргументов, которые, со слов Владимира Зеленского, готовятся в ответ, здесь точно достаточно. Интересны ли они кому-то – это уже другие вопросы.

У нас нет другого ответа, чем что такое будет с каждым в Европе при практическом развертывании такого сценария. Легче и дешевле помочь защитить Украину, чем потом защищаться самим. Стойкое ощущение того, что содержание таких требований является умышленно чрезмерным в соглашении, чтобы снова мы обвинялись в срыве договоренностей.

Путин уже вышел из переговоров. Это очень очевидно. Ни одного дня договоренности о прекращении огня по энергетике не работали, но кто будет читать мелким шрифтом, если можно жить в собственных иллюзиях. Я искренне желаю США защитить себя самих и свои декларируемые ценности, которые многократно прописаны на всех мемориальных памятниках в Вашингтоне. Freedom is not for free.