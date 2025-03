Цинізм від Путіна

Владімір Путін пропонує ввести в Україні зовнішнє управління під егідою ООН, щоб провести вибори. Про це заявила Ольга Айвазовська, інформує 24 Канал.

До теми Миротворці ООН на фронті, солдати ЄС на кордоні: що не так з новим мирним планом для України

Дуже мило та інформативно, якщо зважати на відсутність вибору у російських громадян вже десятиліттями, вбиті фізично паростки опозиції, яким в широкому розумінні не вдалось навіть зберегти гідність, закриті роти медіа та громадським діячам. То було дуже смішно про куций бюлетень на останніх імітованих виборах президента Росії минуло року.

Я пропоную у відповідь запропонувати ідею в ООН щодо введення зовнішньої ЦВК у Росії, щоб нарешті допомогти їм організувати повноцінні вибори. Бо то якось зовсім непристойно – без війни на своїй території, реальних, а не видуманих зовнішніх загроз, стерти з обличчя землі і свободи, і права.

Пропозиція нежиттєздатна. Та вона оголює те, що не дає зберегти обличчя лоялістам нормалізації відносин з росіянами заради бізнесу та прибутків.

Для чого Україні пропонують обурливі умови

Пропозиції, які публікуються у відкритих джерелах щодо змісту "угоди про мінерали", яку продовжує доповнювати нова адміністрація США, виглядають як контрибуція, яка заборонена міжнародним правом. Це примусові фінансові стягнення з держави, яка програла, на користь окупаційної влади. На відміну від репарацій, які сплачує країна-агресор, контрибуція стягується з жертви.

Ну що тут скажеш? Будь-хто, хто таке б зміг підписати, буде кримінальним злочинцем в Україні. Юридичних аргументів, які, зі слів Володимира Зеленського, готуються у відповідь, тут точно достатньо. Чи вони комусь цікаві – то вже інші питання.

У нас немає іншої відповіді, ніж що таке буде з кожним у Європі при практичному розгортанні такого сценарію. Легше та дешевше допомогти захистити Україну, ніж потім захищатись самим. Стійке відчуття того, що зміст таких вимог є зумисне надмірним в угоді, щоб знову ми звинувачувались у зриві домовленостей.

Путін вже вийшов з перемовин. Це дуже очевидно. Жодного дня домовленості про припинення вогню по енергетиці не працювали, але хто буде читати дрібним шрифтом, якщо можна жити у власних ілюзіях. Я щиро бажаю США захистити себе самих і свої декларовані цінності, які багато разів прописані на всіх меморіальних пам'ятниках у Вашингтоні. Freedom is not for free.