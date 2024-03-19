Хотел "обменять" Навального: В Белом Доме отреагировали на заявление Путина
Ранее Владимир Путин рассказал, что имел идею обменять Навального на тех, кто находится в тюрьмах странах Запада. В понедельник, 18 марта, в Белом доме заявили, что ни один российский чиновник не делал предложения обмена Навального.
Американская сторона вела диалог с российской стороной в течение “месяцев и лет” по освобождению американских граждан, которые были несправедливо удержаны в России, но обмен российского оппозиционера не обсуждался. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга в понедельник, 18 марта, передает 24 Канал.
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Хотел ли Путин "обменять" Навального
В Белом доме ответили на заявление Путина о возможном обмене Навального на лиц, находящихся в тюрьмах западных стран. Там рассказали, что российский чиновник не делал предложения по обмену российского оппозиционера Алексея Навального.
Салливан рассказал, что переговоры с российской стороной об освобождении граждан Америки, которые заключены на территории России, велись постоянно и долго, но никто не говорил об обмене российского оппозиционера.
Салливан также отметил, что если Москва была заинтересована в таком обмене, то они выразили свою заинтересованность слишком поздно, поскольку до смерти Навального российская сторона не высказывала таких намерений.
Смерть Алексея Навального: кратко
- Алексей Навальный умер 16 февраля в российской колонии, которая находится за полярным кругом. По информации, ему стало плохо после прогулки, после чего он потерял сознание. Медицинский персонал оказал немедленную помощь, но его не смогли реанимировать.
- Врач, лечивший Навального, выразил сомнения в правдивости официальной версии о причине смерти политика. Он не исключил возможности отравления Навального веществом "Новичок".
- В Москве 1 марта состоялась церемония прощания с Навальным, на которую пришло значительное количество людей. Стягивание силовиков к храму и заметное присутствие снайперов свидетельствуют, что власть боялась возможных инцидентов на похоронах российского оппозиционера.