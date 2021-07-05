Путин превратился в карикатурного персонажа, – Яковенко

Владимир Путин недавно снова пытался "залить в уши" гражданам фразы, мол, украинцы и русские – один народ. Впрочем, пытаться найти логику в его словах – это бесполезное дело.

Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко. Также в программе Дмитрий Гнап и Денис Казанский говорили с муфтием духовного управления мусульман Украины УММА Саидом Исмагиловым о ксенофобских заявлениях одиозного Ильи Кивы.

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О заявлениях Путина

Яковенко: Не существует такого понятия как "логика Путина". На "прямой линии" он разговаривает с видеообращениями. Есть такие карикатурные персонажи, которые разговаривают с телевизором. Путин так и делает. Он сейчас и превратился в карикатурного персонажа.

Никакой "логики Путина" не существует.

Он на самом деле живет в мире, где украинцы, русские и белорусы – один народ. В его голове не существует определенной целостной картины мира. Обращаться и пытаться найти логику в словах Путина – это бесполезное дело. Здесь есть попытка объяснить свою агрессию.

Что известно о "прямой линии" с Путиным? Владимир Путин провел "прямую линию" с российским народом 30 июня. Он вспомнил и об Украине. Кроме разговоров про "братские народы", глава Кремля заявил, что Украиной "управляют извне" другие страны. Речь идет о США и частично о Германии и Франции. Именно поэтому он не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским. Путина также беспокоит то, что территорию Украины осваивают иностранные военные. Он назвал это "фундаментальной вещью".

О предстоящих выборах в России и протестах

Яковенко: Для того, чтобы в России на выборах были фальсификации, нужно, чтобы было что фальсифицировать. На сегодня основную часть людей "зачистили". Когда есть безальтернативные выборы, то их не надо фальсифицировать.

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У меня есть впечатление, что на сегодня потенциала уличного протеста, бунта в России на фоне предстоящих выборов – немного. Катализатором протестов может быть разве что пандемия, потому что ситуация с этим в России развивается по очень плохим сценариям.

Россия очень непредсказуемая страна, поэтому что и когда станет катализатором краха этого фашистского режима – сказать очень сложно. Это всегда происходило внезапно и непредсказуемо. На самом деле, то, что Путин говорит и делает – нацизм, потому что он говорил о необходимости собирания "единого народа".

Путин не даст покоя Украине.

Он будет пытаться так или иначе проглотить Украину и Беларусь, создать нацистский Рейх. Это его цель и план на будущее. Когда и как он будет это реализовывать – зависит от многих обстоятельств.

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Закон о коренных народах и ксенофобские заявления ОПЗЖ

Исмагилов: можно возбуждать несколько уголовных дел против Кивы и ОПЗЖ за такие заявления. Всю общину мусульман Украины уже уведомили, что от народного депутата звучат такие ксенофобские, шовинистические высказывания и оскорбляют чувства одного из коренных народов, а именно крымских татар.

Кива накануне жестко высказался в адрес представителей крымскотатарского народа. Он возмущен тем, что крымских татар, а не русских, признали коренным народом Украины.

Кива в своем посте упомянул и мусульман. Поэтому считаю, что он должен извиниться. Он поставил фактически вопрос о свержении государственности, о свержении Украины.