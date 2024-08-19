У России и Азербайджана разные цели: что означает визит Путина в Баку

Российский диктатор Владимир Путин 18 августа посетил Азербайджан и встретился с президентом страны. Они должны были обсудить "развитие стратегических отношений".

На самом деле такой визит имеет лишь символическое значение. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, добавив, что зарубежную поездку планировали еще до начала событий на Курщине.

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Для чего был нужен визит

"Цели в обеих сторон разные. Путину важно продемонстрировать, что все якобы происходит по плану и он контролирует ситуацию", – отметил политолог.

Сейчас глава Кремля хочет убедить всех, что ничего страшного на Курщине якобы не произошло. Визит в Баку нужен, чтобы засвидетельствовать якобы Россия в дальнейшем сохраняет контроль над всем постсоветским пространством, влияет на международные проблемы.

К тому же Азербайджан имеет связи с Турцией и даже Израилем. Поэтому Путин хочет показать, что не находится в изоляции и работает в обычном режиме.

Азербайджан наоборот демонстрирует сотрудничество с Россией. Хотя Украина имеет контакты с Баку, но Азербайджан ведет двойную игру. За последние два года его отношения со страной-агрессором окрепли,

– отметил политолог.

Это связано с тем, что Армения была очень разочарована отсутствием поддержки со стороны России во время Карабахской войны. Тогда она начала постепенно отходить от различных постсоветских структур и восстанавливать отношения с Западом.

"Такая политика не понравилась Азербайджану. Более того, сейчас между ним и Францией ощутимый конфликт – все это усиливает антизападные проявления Баку и сближает его с Россией", – объяснил Владимир Фесенко.