Акцент на нескольких вопросах: что могут обсуждать на встрече Путин и Си

Владимир Путин 17 октября прибыл в Китай с дипломатическим визитом. Российский президент стремится усилить экономическое и военное сотрудничество с Пекином.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок очертил 24 Каналу возможные темы, которые будут обсуждать российский и китайский президенты.

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"Его визит в Китай во многом будет определять вообще структуру экономики России на будущие годы", – отметил Клочок.

Так, страна-агрессор зависит от экспорта нефти и газа на китайский рынок. Путин по-прежнему мечтает о магистральном газопроводе "Сила Сибири – 2".

Военное сотрудничество Китая и России

По мнению Клочко, вряд ли будет откровенно открыта военная тематика – она скорее останется за кулисами.

Скорее всего, это будет поставка товаров двойного назначения, потому что для Путина важно получить комплектующие для продолжения работы его ВПК,

– предположил аналитик.

России нужно продолжить производство дронов и дальнобойных ракет "земля – воздух", а также реставрацию бронированной техники.

В то же время Си Цзиньпину важно, чтобы Россия поддержала реализацию проекта "Один пояс, один путь" по развитию транспортной инфраструктуры в Европе, Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Поэтому сотрудничество между странами будет только наращиваться.

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