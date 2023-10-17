Акцент на нескольких вопросах: что могут обсуждать на встрече Путин и Си
Владимир Путин 17 октября прибыл в Китай с дипломатическим визитом. Российский президент стремится усилить экономическое и военное сотрудничество с Пекином.
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок очертил 24 Каналу возможные темы, которые будут обсуждать российский и китайский президенты.
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"Его визит в Китай во многом будет определять вообще структуру экономики России на будущие годы", – отметил Клочок.
Так, страна-агрессор зависит от экспорта нефти и газа на китайский рынок. Путин по-прежнему мечтает о магистральном газопроводе "Сила Сибири – 2".
Военное сотрудничество Китая и России
По мнению Клочко, вряд ли будет откровенно открыта военная тематика – она скорее останется за кулисами.
Скорее всего, это будет поставка товаров двойного назначения, потому что для Путина важно получить комплектующие для продолжения работы его ВПК,
– предположил аналитик.
России нужно продолжить производство дронов и дальнобойных ракет "земля – воздух", а также реставрацию бронированной техники.
В то же время Си Цзиньпину важно, чтобы Россия поддержала реализацию проекта "Один пояс, один путь" по развитию транспортной инфраструктуры в Европе, Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Поэтому сотрудничество между странами будет только наращиваться.
Российско-китайские отношения: последние новости
- В Reuters сообщили, что Китай начал строить ядерные подлодки нового поколения, которые планирует ввести в эксплуатацию до конца этого десятилетия. Новая разработка будет содержать российские технологии.
- НАПК внесло три китайские нефтегазовые компании в список международных спонсоров войны против Украины. Речь идет о China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPC).
- Россия все активнее использует юани. Таким способом страна-агрессор пытается обойти западные санкции, но увеличивает зависимость от Китая.