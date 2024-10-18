В Уфе силовики скрутили россиянку, которая хотела пробежать перед коттеджем Путина – видео

В четверг, 17 октября, Владимир Путин прибыл с визитом в Уфу. Во время поездки диктатора неизвестная женщина решила пробежать перед его кортежем.

За такой невинный поступок россиянка "поплатилась" фактически сразу. Ее скрутили силовики, повалили на землю и, как утверждается, избили.

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Ситуация в Уфе во время приезда Путина

В связи с посещением Путина в Уфе ввели ряд ограничений. Так, кроме перекрытия дорог для движения коттеджа президента, школьники в этот день были вынуждены уйти на дистанционное обучение.

Нельзя было даже пройти пешком. Одна из жительниц попыталась перебежать мост, но полицейский повалил ее на асфальт и скрутил руки. По словам жителей, силовик избил ее. На видео очевидцы отмечают, что женщина спешила домой после работы, "как и мы все",

– пишут телеграм-каналы.

Отмечается, что о дальнейшей судьбе "нарушительницы спокойствия Путина" не известно.

Россиянку скрутили, потому что та перебежала дорогу перед Путиным: смотрите видео

К слову, во время интервью 18 октября Владимир Путин признал, что война – и да, именно война, началась в Украине именно в 2014 году. Однако вместо того, чтобы взять вину на себя российский диктатор цинично обвинил во всем Запад.