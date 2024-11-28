Путин вылез с неадекватными угрозами: главное из интервью с Михаилом Подоляком

Владимир Путин пригрозил серией ударов "Орешником" по Украине. Такие истерические заявления рассчитаны на пропагандистский эффект и свидетельствуют об испуге диктатора.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу рассказал, что подобные заявления демонстрируют психическое состояние Путина и его страх, что все завершится не так, как тот себе придумал. Самое важное из интервью – читайте далее в материале.

Интересно Команда Трампа рассматривает варианты завершения войны в Украине: детали от CNN

О представителе Трампа относительно войны в Украине

Дональд Трамп назначил Кита Келлога спецпредставителем США по вопросам Украины и России. Советник главы ОПУ подчеркнул, что такие вопросы – исключительно внутреннее дело США. Кроме того, это вовсе не означает, что Вашингтон готов отказаться от концепции глобального лидерства. Так, если Штаты просто закроют глаза на агрессию России в центре Европы, то не смогут называться глобальным лидером.

США могут назначать кого считают нужным. Думаю, что Кит Келлог – достаточно эффективное назначение, ведь он – генерал-лейтенант и разбирается в войнах,

– объяснил Подоляк.

Он также отметил, что сейчас официальной позиции президента США Дональда Трампа нет, поскольку продолжается передача власти, глубокое ознакомление с ситуацией и оценка того, что происходит. И только после этого будет сформирована стратегия. В то же время тайные планы и договоренности не более, чем фикция.

Как визит Умерова может изменить сотрудничество Украины и Южной Кореи

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым посетила Южную Корею на фоне привлечения КНДР в войну России против нашего государства. Михаил Подоляк отметил, что в Сеуле понимают риски участия северокорейских войск в боевых действиях, ведь они будут улучшать навыки, которые смогут применить против Южной Кореи.

Впрочем, вопрос, готова ли она осознать, что деэскалация на Корейском полуострове идет только через существенное усиление коммуникации с Киевом, увеличение милитаристских консультаций и наращивание помощи и тому подобное. Ведь социология в Южной Корее показывает, что 82% населения выступают против отправки военной помощи Украине.

"Поэтому очень хорошо, что идут переговоры с Южной Кореей на разных уровнях, когда Умеров проводил встречи и с президентом, и министром обороны, и советником по нацбезопасности. Впрочем, посмотрим дальше. Если эти коммуникации будут интенсифицироваться, если будет прагматика, совместные консультативные группы и обмен разведданными, то это существенно будет приносить пользу и нам, и Южной Корее", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Путина пригрозил серией ударов "Орешником"

Владимир Путин начал угрожать Украине нанести серии ударов "Орешником". По словам кремлевского диктатора, Россия "подбирает цели" для удара. Зато Подоляк отметил, что не стоит слушать истерические заявления, поскольку они рассчитаны на пропагандистский эффект.

Путин не является адекватным человеком, его речи несут отпечаток личной психоизмененной ситуации. Путин боится, он понимает, что война в любом случае не завершится так, как он себе нарисовал,

– объяснил советник главы ОПУ.

Также он заверил, что Путин не разбирается в оружии и вообще не осознает, о чем говорит, поскольку является человеком достаточно примитивной логики. Например, диктатор заявлял будто ракету "Кинжал" невозможно сбить, но Украина доказала обратное.

Об оружии, способном сбить "Орешник"

Несмотря на заявления Путина будто "Орешник" является очередным "аналоговнет", США имеют эффективные комплексы, которые смогут противодействовать российскому оружию. Проблема в том, как отметил Подоляк, что партнеры сейчас не готовы их предоставить.

Мы же договорились в Вашингтоне об определенном количестве инструментов, которые позволяют защитить небо Украины. Они могут перехватывать различные ракеты на разных этапах. Есть эффективные современные противоракетные комплексы, которые, кстати, поставили Израилю, которые перехватят все, что Россия может придумать,

– сказал советник председателя ОПУ.

Однако Украина должна и дальше объяснять партнерам, что если есть договоренность о передаче оружия, то ее надо выполнить. Наше государство не может самостоятельно изготовить нужное количество систем ПВО и ПРО, и они есть на складах США.

Поэтому если Украина сможет комбинированно их использовать – вместе с авиационной компонентой и системами малой, средней и большой дальности, – то они существенно повысят процент сбивания абсолютно всех российских ракет.