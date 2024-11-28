Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що подібні заяви демонструють психічний стан Путіна та його страх, що все завершиться не так, як той собі придумав. Найважливіше з інтерв'ю – читайте далі у матеріалі.

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Про представника Трампа щодо війни в Україні

Дональд Трамп призначив Кіта Келлога спецпредставником США щодо питань України та Росії. Радник голови ОПУ підкреслив, що такі питання – виключно внутрішня справа США. Крім того, це зовсім не означає, що Вашингтон готовий відмовитися від концепції глобального лідерства. Так, якщо Штати просто заплющать очі на агресію Росії в центрі Європи, то не зможуть називатися глобальним лідером.

США можуть призначати кого вважають за потрібне. Думаю, що Кіт Келлог – достатньо ефективне призначення, адже він – генерал-лейтенант і розуміється на війнах,

– пояснив Подоляк.

Він також зауважив, що нині офіційної позиції президента США Дональда Трампа немає, оскільки триває передача влади, глибоке ознайомлення з ситуацією та оцінка того, що відбувається. І лише після цього буде сформована стратегія. Водночас таємні плани та домовленості не більше, ніж фікція.

Як візит Умєрова може змінити співпрацю України та Південної Кореї

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідала Південну Корею на тлі залучення КНДР у війну Росії проти нашої держави. Михайло Подоляк наголосив, що у Сеулі розуміють ризики участі північнокорейських військ в бойових діях, адже вони покращуватимуть навички, які зможуть застосувати проти Південної Кореї.

Утім, питання, чи готова вона усвідомити, що деескалація на Корейському півострові йде лише через суттєве посилення комунікації з Києвом, збільшення мілітарних консультацій та нарощування допомоги тощо. Адже соціологія в Південній Кореї показує, що 82% населення виступають проти надсилання військової допомоги Україні.

"Тож дуже добре, що йдуть переговори з Південною Кореєю на різних рівнях, коли Умєров проводив зустрічі й з президентом, й міністром оборони та радником з нацбезпеки. Утім, подивимося далі. Якщо ці комунікації інтенсифікуватимуться, якщо буде прагматика, спільні консультативні групи та обмін розвідданими, то це суттєво приноситиме користь і нам, і Південній Кореї", – підкреслив радник голови ОПУ.

Путіна пригрозив серією ударів "Орешником"

Владімір Путін почав погрожувати Україні завдати серії ударів "Орешником". За словами кремлівського диктатора, Росія "підбирає цілі" для удару. Натомість Подоляк зазначив, що не варто слухати істеричні заяви, оскільки вони розраховані на пропагандистський ефект.

Путін не є адекватною людиною, його промови несуть відбиток особистої психозміненої ситуації. Путін боїться, він розуміє, що війна в будь-якому випадку не завершиться так, як він собі намалював,

– пояснив радник голови ОПУ.

Також він запевнив, що Путін не розуміється на зброї та взагалі не усвідомлює, про що говорить, оскільки є людиною досить примітивної логіки. Наприклад, диктатор заявляв буцімто ракету "Кинджал" неможливо збити, але Україна довела протилежне.

Про зброю, що здатна збити "Орешник"

Попри заяви Путіна буцімто "Орешник" є черговим "аналоговнєт", США мають ефективні комплекси, які зможуть протидіяти російській зброї. Проблема в тому, як зазначив Подоляк, що партнери нині не готові їх надати.

Ми ж домовились у Вашингтоні про певну кількість інструментів, які дозволяють захистити небо України. Вони можуть перехоплювати різні ракети на різних етапах. Є ефективні сучасні протиракетні комплекси, які, до речі, поставили Ізраїлю, які перехоплять все, що Росія може придумати,

– сказав радник голови ОПУ.

Однак Україна має й далі пояснювати партнерам, що якщо є домовленість про передачу зброї, то її треба виконати. Наша держава не може самостійно виготовити потрібну кількість систем ППО та ПРО, та вони є на складах США.

Тож якщо Україна зможе комбіновано їх використовувати – разом з авіаційною компонентою та системами малої, середньої та великої дальності, – то вони суттєво підвищать відсоток збиття абсолютно усіх російських ракет.