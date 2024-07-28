Путин истерически отреагировал на решение США развернуть "Томагавки" в Германии

Во время саммита НАТО Вашингтон и Берлин договорились о размещении дальнобойных ракет в Германии в 2026 году. Российский диктатор рассказал, как планирует ответить на эти действия союзников.

О своих намерениях Путин сообщил во время парада ко дню ВМФ России в Санкт-Петербурге.

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Какой ответ готовит Путин

Глава Кремля отметил, что когда США разместят "Томагавки" в Германии, важные российские объекты государственного и военного управления окажутся в зоне их досягаемости. Путин уточнил, что время подлета таких ракет к целям составит около 10 минут. Такая ситуация, по его словам, напоминает времена холодной войны.

Если США развернут вооружение в Германии, то Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных средств средней и малой дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота,

– заявил диктатор.

Путин отметил, что в России уже почти завершили разработку ряда систем средней и малой дальности, а потому Москва готова принимать зеркальные меры в ответ на действия США и союзников.

Напомним, что ранее в Кремле уже реагировали на решение союзников. В частности, пресс-секретарь Путина Песков отметил, что развертывание американских ракет в европейских странах ппревратит их в "потенциальные жертвы".

: Ракеты средней и малой дальности были запрещены согласно Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанным между США и тогдашним Советским Союзом в 1987 году. Однако и США, и Россия приостановили действие этого договора в 2019 году.