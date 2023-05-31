Одна бабка что-то сказала, – в ОП прокомментировали угрозы Путина после атаки дронов на Москву

В Кремле началась истерика и крики об "ответочке" после атаки беспилотников на Москву. В то же время у Зеленского констатировали, что у врага для этого просто нет оружия, а заявления Путина не следует воспринимать серьезно.

Во вторник, 30 мая, в столице враждебного государства и в ее окрестностях летали и взрывались дроны. После президент России Владимир Путин начал говорить о "зеркальном ответе". Это прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Оружия нет, но есть понты"

Со слов представителя ОП понятно, что беспокоиться о заявлениях враждебного диктатора не стоит, ведь у него нет достаточно оружия для того, чтобы "отвечать". Также он высмеял слова оккупантов о том, что они якобы "еще ничего не начинали".

А что такое "зеркальное"? Они (россияне – 24 Канал) практически весь инструментарий уже использовали, кроме своих понтов: "Вот уже сейчас мы имеем какие-то мощные действия предпринять, мы еще не начинали".

Ну вы же понимаете, что после более 15 месяцев войны говорить, что "мы еще не начинали", потеряв (погибшими и ранеными – 24 Канал) более 400 тысяч… Это свидетельствует о неадекватности, что нарастает в России,

– заявил Подоляк.

Кроме того, он отметил, что Путин находится в состоянии аффекта после обстрела БПЛА – потому и логически мыслить не может. Хотя сказать, что "бункерный" хоть когда-то применял логику – довольно тяжело.

Атака дронов на Москву.

Все источники говорят о разном количестве дронов, атаковавших Москву и столичную область, однако, скорее всего, их было около 30 единиц.

В то же время Украина официально не подтверждала, что имеет отношение к этой атаке, поэтому кому именно Путин будет адресовать "зеркальный ответ" – не очень понятно.

Важно, что в результате этого обстрела разрушается определенная инфраструктура, однако обошлось без погибших.

В минобороны враждебного государства не устают утверждать, что за этим стоят Вооруженные Силы Украины. Это свидетельствует лишь об отсутствии критического мышления у врага.

Собственно, как известно, все "хлопки", взрывы, дроны на территории враждебного государства являются следствием действий самой России. То есть, если бы она не начинала войну против Украины, ничего бы такого не происходило.

Советник главы ОП уверен, что политическая элита России скептически относится к словам Путина, ведь выглядят они довольно неубедительно и воспринимаются как "одна бабка что-то сказала".