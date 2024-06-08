Косвенное общение между Путиным и Байденом: какие сигналы они передают друг другу

Украина получила разрешение от США использовать их оружие для ударов по России. Такое решение не на шутку перепугало российского диктатора Владимира Путина, который не придумал ничего лучше, которые снова начать угрожать ответным ударом.

Глава Кремля пообщался с "журналистами", но на самом деле он обращался к Джо Байдену. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, добавив, что это понятно учитывая его риторику.

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США разрешили бить по России

Стоит понимать, что такое разрешение все-таки имеет определенные ограничения. Ведь Украина не может использовать для ударов дальнобойное оружие. По словам политтехнолога, Соединенные Штаты используют тактику "нападение – откат".

Например, сначала Байден говорит, что дает разрешение бить по территории страны-агрессора, а потом, появляются уточнения, что это не совсем так. Американский глава после каждого шага к эскалации дает России возможность исправиться и договориться.

Формулировки о невозможности бить по Кремлю и Москве были образными. Но они сработали. Если бы Байден просто сказал об ограниченном расстоянии ударов, то ничего бы не было,

– отметил Михаил Шейтельман.

Как отреагировал Путин на решение США

Глава Кремля пообщался с "журналистами" в Санкт-Петербурге и там прокомментировал тему разрешения ударов по российской территории. Он убеждал, что все цели якобы определяют Западные страны, а Украина только физически запускает ракеты.

Далее угрожал, что Россия оставила за собой право поставлять вооружение третьим странам, которые потенциально могут ударить. То есть отвечал чрезвычайно долго и сложно.

Даже место для озвучивания таких заявлений было странным. Путин говорил с "журналистами ведущих мировых информагентств в рамках экономического форума". Но ни разу никто не озвучил, какие именно агентства были представлены. Поэтому остается вопросом, с кем он вообще общался.

Но понятно, что в любом случае он обращался не к этим "журналистам" или к нам с вами, а к Байдену, Макрону и Шольцу. Конечно, прежде всего его интересует президент США,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Политтехнолог отметил, что все эти сложные ответы можно объяснить тем, что Россия уже длительное время угрожает Западу ядерным ударом. Об этом говорилось в разных форматах и на разных выступлениях. Поэтому когда США позволили Украине бить по России – Путин должен был как-то отреагировать.

Теперь ему надо отвечать за свои слова, ведь ядерного удара нет, так же как ответного удара по территории немецких заводов или французских военных объектов, о которых он когда-то говорил. То есть получается очередной блеф,

– подчеркнул политтехнолог.

Поэтому российский диктатор придумал сложную формулу о якобы передаче оружия третьим странам, которые будут бить по территории государств, которые дали разрешение бить по России.

"Ну получается, что условно россияне передают оружие йеменским хуситам, а те, например, стреляют по французскому танкеру. Тогда Россия говорит, что это ответ", – предположил Шейтельман.

История оказалась настолько сложной и непонятной, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на следующий день был вынужден давать разъяснения относительно того, что имел в виду глава Кремля. Но ему так и не удалось это сделать. В итоге все свелось к словам, что, мол, нет ничего непонятного, потому что все уже сказано.

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