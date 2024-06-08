Глава Кремля пообщался с "журналистами", но на самом деле он обращался к Джо Байдену. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, добавив, что это понятно учитывая его риторику.

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США разрешили бить по России

Стоит понимать, что такое разрешение все-таки имеет определенные ограничения. Ведь Украина не может использовать для ударов дальнобойное оружие. По словам политтехнолога, Соединенные Штаты используют тактику "нападение – откат".

Например, сначала Байден говорит, что дает разрешение бить по территории страны-агрессора, а потом, появляются уточнения, что это не совсем так. Американский глава после каждого шага к эскалации дает России возможность исправиться и договориться.

Формулировки о невозможности бить по Кремлю и Москве были образными. Но они сработали. Если бы Байден просто сказал об ограниченном расстоянии ударов, то ничего бы не было,

– отметил Михаил Шейтельман.

Как отреагировал Путин на решение США

Глава Кремля пообщался с "журналистами" в Санкт-Петербурге и там прокомментировал тему разрешения ударов по российской территории. Он убеждал, что все цели якобы определяют Западные страны, а Украина только физически запускает ракеты.

Далее угрожал, что Россия оставила за собой право поставлять вооружение третьим странам, которые потенциально могут ударить. То есть отвечал чрезвычайно долго и сложно.

Даже место для озвучивания таких заявлений было странным. Путин говорил с "журналистами ведущих мировых информагентств в рамках экономического форума". Но ни разу никто не озвучил, какие именно агентства были представлены. Поэтому остается вопросом, с кем он вообще общался.

Но понятно, что в любом случае он обращался не к этим "журналистам" или к нам с вами, а к Байдену, Макрону и Шольцу. Конечно, прежде всего его интересует президент США,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Политтехнолог отметил, что все эти сложные ответы можно объяснить тем, что Россия уже длительное время угрожает Западу ядерным ударом. Об этом говорилось в разных форматах и на разных выступлениях. Поэтому когда США позволили Украине бить по России – Путин должен был как-то отреагировать.

Теперь ему надо отвечать за свои слова, ведь ядерного удара нет, так же как ответного удара по территории немецких заводов или французских военных объектов, о которых он когда-то говорил. То есть получается очередной блеф,

– подчеркнул политтехнолог.

Поэтому российский диктатор придумал сложную формулу о якобы передаче оружия третьим странам, которые будут бить по территории государств, которые дали разрешение бить по России.

"Ну получается, что условно россияне передают оружие йеменским хуситам, а те, например, стреляют по французскому танкеру. Тогда Россия говорит, что это ответ", – предположил Шейтельман.

История оказалась настолько сложной и непонятной, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на следующий день был вынужден давать разъяснения относительно того, что имел в виду глава Кремля. Но ему так и не удалось это сделать. В итоге все свелось к словам, что, мол, нет ничего непонятного, потому что все уже сказано.

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