Очільник Кремля поспілкувався з "журналістами", але насправді він звертався до Джо Байдена. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, додавши, що це зрозуміло з огляду на його риторику.

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США дозволили бити по Росії

Варто розуміти, що такий дозвіл все-таки має певні обмеження. Адже Україна не може використовувати для ударів далекобійну зброю. За словами політтехнолога, Сполучені Штати використовують тактику "напад – відкат".

Наприклад, спершу Байден каже, що дає дозвіл бити по території країни-агресорки, а потім, з'являються уточнення, що це не зовсім так. Американський очільник після кожного кроку до ескалації дає Росії можливість виправитися та домовитися.

Формулювання про неможливість бити по Кремлю та Москві були образними. Але вони спрацювали. Якби Байден просто сказав про обмежену відстань ударів, то нічого б не було,

– зауважив Михайло Шейтельман.

Як відреагував Путін на рішення США

Очільник Кремля поспілкувався з "журналістами" у Санкт-Петербурзі й там прокоментував тему дозволу ударів по російській території. Він переконував, що всі цілі буцімто визначають Західні країни, а Україна лише фізично запускає ракети.

Далі погрожував, що Росія залишила за собою право постачати озброєння третім країнам, які потенційно можуть вдарити. Тобто відповідав надзвичайно довго й складно.

Навіть місце для озвучення таких заяв було дивним. Путін говорив з "журналістами провідних світових інформагентств у межах економічного форуму". Але жодного разу ніхто не озвучив, які саме агентства були представлені. Тому залишається питанням, з ким він взагалі спілкувався.

Але зрозуміло, що у будь-якому разі він звертався не до цих "журналістів" чи до нас з вами, а до Байдена, Макрона та Шольца. Звісно, насамперед його цікавить президент США,

– підкреслив Михайло Шейтельман.

Політтехнолог зауважив, що всі ці складні відповіді можна пояснити тим, що Росія вже тривалий час погрожує Заходу ядерним ударом. Про це говорилося у різних форматах та на різних виступах. Тому коли США дозволили Україні бити по Росії – Путін мав якось відреагувати.

Тепер йому треба відповідати за свої слова, адже ядерного удару немає, так само як удару у відповідь по території німецьких заводів чи французьких військових об'єктів, про які він колись говорив. Тобто виходить черговий блеф,

– наголосив політтехнолог.

Тож російський диктатор вигадав складну формулу про нібито передачу зброї третім країнам, які битимуть по території держав, які дали дозвіл бити по Росії.

"Ну виходить, що умовно росіяни передають зброю єменським хуситам, а ті, наприклад, стріляють по французькому танкеру. Тоді Росія каже, що це відповідь", – припустив Шейтельман.

Історія виявилася настільки складною та незрозумілою, що прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков наступного дня був змушений давати роз'яснення щодо того, що мав на увазі очільник Кремля. Але йому так і не вдалося це зробити. У підсумку все звелося до слів, що, мовляв, немає нічого незрозумілого, бо все вже сказано.

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