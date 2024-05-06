Путин снова угрожает Западу: приказал провести учения с нестратегическим ядерным оружием
Кремлевский диктатор Владимир Путин поручил своим приспешникам из Генштаба Вооруженных сил России провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Болезненная реакция врага вызвана якобы "провокационными заявлениями и угрозами" западных политиков в сторону России.
О том, что скоро российская армия начнет подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское Минобороны.
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Кремлевский диктатор снова достал ядерную дубину
Ядерные учения россияне хотят провести как "ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России". Враг планирует привлечь в своих военных игрищах силы Южного военного округа, авиацию и Военно-Морской флот.
Россияне аргументируют свои жалкие ядерные угрозы необходимостью поддержания готовности личного состава оккупационной армии осуществлять ответ на какие-то несуществующие "угрозы и провокационные заявления" и для "обеспечения территориальной целостности и суверенитета".
Еще один кремлевский главарь Дмитрий Медведев, известный своим пристрастием к алкоголю, тоже не обошел возможности пригрозить Западу ядерным оружием. Заместитель председателя Совета Безопасности России повторил слова Путина о "необходимости отвечать Западу".
Путин не впервые угрожает ядерным оружием
- Россия начала разворачивать ядерное оружие в Беларуси. Вероятно, так Владимир Путин хочет напугать НАТО и прекратить военную помощь для Украины. По мнению бывшего главы Службы внешней разведки Николая Маломужа, страна-агрессор просто не имеет других инструментов влияния на страны Запада.
- Официальные лица США сообщили СМИ, что в 2022 году серьезно рассматривали вариант, при котором Россия ударит по Украине ядерным оружием. Вероятно, своими угрозами Кремль хотел остановить поддержку нашего государства.
- В феврале Путин, выступая с "посланием" Федеральному собранию, традиционно упомянул и о том, что стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности. Ядерный шантаж – один из излюбленных методов российского главаря.
- Впрочем, Белый дом заявил, что не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине.