Путин приказал собрать резервистов на военные сборы

18 февраля 2022 , 22:33
Читати новину українською

Источник:

Интерфакс

Глава Кремля Владимир Путин подписал новый циничный указ. Согласно ему он созывает всех россиян, которые находятся в запасе на военные сборы в 2022 году.

Указ обнародовали вечером 18 февраля. В нем говорится обо всех правилах сборов.

Читайте также Боевики запрещают мужчинам эвакуироваться из Донбасса – они должны воевать

Призвать в 2022 году граждан России в запасе для прохождения военных сборов в вооруженных силах, войсках национальной гвардии России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности,
– говорится в указе.

При этом обеспечить военные сборы должно правительство России и органы исполнительной власти.

Последние заявления Путина

Путин сам может управлять ракетами в сторону Украины: смотрите видео

 

Автор: Оксана Княжик