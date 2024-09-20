Не так много времени: в ISW сказали, когда именно Путин приказал вытеснить ВСУ из Курской области

Уже более месяца продолжаются боевые действия в Курской области. Российская попытка контратаковать провалилась. Несмотря на это Кремль поставил перед своими войсками амбициозную задачу, указав четкий срок, когда именно должны быть вытеснены украинцы с юга страны-агрессора.

11 сентября оккупанты перешли в контрнаступление на Курском направлении. Реагируя на это событие, президент Зеленский заявил, что все происходит по украинскому плану. Уже 18 сентября в ВСУ объявили, что контрнаступательные действия врага на Курщине удалось остановить. Ситуация стабилизировалась, хотя россияне достигли частичного успеха, войдя в один из населенных пунктов.

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Планы Кремля на Курскую область

Российские власти не оставляют намерений в ближайшее время вытеснить Силы обороны с Курщины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Отмечается, что Путин поставил задачу своим войскам выбить украинские силы из Курской области до середины октября 2024 года. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина" 19 сентября со ссылкой на анонимные источники. Известно, что на Курщине враг сосредоточил 37 тысяч военнослужащих.

Источники отмечают, что Кремль хотел разместить в Курской области группировку сил, которая имела бы преимущество над украинскими в пять раз, перед началом контрнаступления. Однако россиянам этого сделать не удалось.

Сейчас оккупанты проводят контратаки на этом участке фронта, однако еще не разворачивали широкомасштабных боевых действий.

Аналитики подчеркивают, что постоянные контрнаступательные операции в Курской области потребуют от россиян передислокации дополнительных подразделений из Украины.

Не отказались от идеи "буферной зоны"

Как сообщают источники "РБК-Украина", Кремль также приказал своим войскам до 30 октября создать "буферную зону" на территории "приграничных областей, граничащих с Россией". Речь идет об украинских северных регионах.

Летом оккупанты попытались создать "буферную зону" на севере Харьковщины, однако им удалось продвинуться вглубь области не более чем на 10 километров.

Ранее президент Зеленский, объясняя необходимость операции в Курской области, говорил, что она была призвана сорвать планы врага по наступлению на Сумщину.