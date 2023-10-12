Кабаева "допилила": зачем Путин прилетел в Кыргызстан
Сегодня утром российские СМИ бросились тиражировать подробности визита Владимира Путина в Кыргызстан. Не стоит и говорить, что такое событие является свидетельством слабости российского диктатора.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, поездка Путина в Бишкек была сделана сугубо с целью дополнительного пиара.
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Статусный визит Путина
Российский диктатор в перерыве между объятиями с Ким Чен Ином и коленопреклонным визитом в Си Цзиньпин решил заскочить и в Кыргызстан. Повод для поездки – заседание глав стран СНГ, от которого постепенно отдаляются проевропейские страны.
"Наконец-то Путин хоть куда-то смог уехать! Потому что уже создавалось впечатление, что его полностью заменили двойники, которые выглядели ну совсем уж одичавшими. Поэтому диктатору нужно было сделать этот визит, и Кыргызстан стал для него спасительной соломинкой", – отмечает Давидюк.
Кыргызстан является красивой и колоритной страной со вкусной кухней, поэтому не исключено, что этим визитом Путин организовал мини-отпуск для того, чтобы сменить интерьер.
"Визит в Кыргызстан не преследует какой-либо политической или дипломатической цели, ведь эта страна ничем не может помочь Путину. Скорее, это Кабаева "допилила" своего мужа тем, что они за последние 2 года никуда не ездили. Поэтому для них это возможность посмотреть мир и отдохнуть от пребывания в бункере", – сказал политолог.
Николай Давидюк о визите Путина в Кыргызстан: смотрите видео
Последние "добычи" России
- После того как вспыхнула война вокруг сектора Газа, Россия попыталась разогнать бестолковый фейк о том, что у палестинских боевиков есть украинское оружие. В то же время, у Кремля были хорошие связи с Газой, и предполагают, что он даже мог передать ХАМАС захваченное в Украину оружие.
- Еще одним свидетельством "мощности" агрессора является перебазирование значительной части черноморского флота в Новороссийск, ведь после эффектных ударов по Севастополю держать корабли на украинском полуострове стало гораздо опаснее. К счастью для Москвы, до нового места базирования "Нептун" пока не дотягивается.
- Также Россия время от времени вспоминает о том, что может разыгрывать "ядерную" карту, спуская своим пропагандистам методики о том, что победить Кремль в ядерной войне невозможно. Кроме того, захватчики спускают деньги на испытание новых образцов ядерного оружия вместо того, чтобы ремонтировать туалеты в российской глубинке.