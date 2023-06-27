Путин признал, что Россия была на грани гражданской войны во время мятежа Пригожина

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам своего государства после того, как мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина провалился. Среди прочего, он констатировал, что, действительно, Россия была в шаге от гражданской войны.

Так называемое "вооруженное восстание" вагнеровцев началось вечером 23 июня и не продержалось даже сутки. Несмотря на это, сам "кремлевский карлик" осознает риски, которые мог повлечь за собой этот мятеж. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Путин о гражданской войне

Собственно, диктатор решил провести торжественное награждение солдат, "участвовавших в подавлении бунта".

Вы фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно,

– сказал Путин, обращаясь к военным.

На самом деле это звучит очень смешно, ведь военные России фактически ничего не сделали, чтобы остановить ЧВК "Вагнера".

Пригожин сам решил развернуть колонны. Какая в этом была роль путинских солдат – не очень понятно.

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Также заявление по этому поводу сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле "не считают", что вооруженный мятеж Пригожина пошатнул позиции российских властей и, в частности, Путина.

Следует также упомянуть маразматические слова председателя Росгвардии Виктора Золотова. Он вообще заверил, что в Кремле якобы знали, что вагнеровцам не удастся совершить переворот: "Мы знали, что победим, Москву мятежники не взяли бы".

Вместе с тем он приплел в эту историю западные спецслужбы, которые якобы "работали во время мятежа Пригожина". Словом, ничего оригинального он не сказал.

Что происходит после мятежа