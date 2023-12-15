Путин признал огромные потери России в Украине: военная сводка от Свитана

Во время своей прямой линии Путин фактически признал потери россиян в Украине. Его математические расчеты вслух привели к тому, что 300 тысяч военных россияне где-то потеряли.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что некоторые "потерянные" оккупанты все-таки вернулись домой в пакетах. Одним из таких недавно стал один из начальников разведки, который взорвался на мине

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Путин признал потери россиян

Свитан отметил, что Путин, считая россиян на войне в Украине, где-то потерял число в 300 тысяч человек. Ну вот это и есть те реальные потери окупантов на фронте. Вообще во время "прямой линии" Путина россиянам нужна была положительная информация, поэтому именно поэтому 14 декабря были обстрелы Украины "Кинжалами".

Большинство россиян действительно поддерживают геноцид украинцев. И вот утром 14 декабря была атака 40 Шахедами, а затем в течение дня баллистика и крылатые ракеты пытались забрасывать Украину. Один "Кинжал" и крылатая ракета были сбиты, остальные ищут в полях, скорее всего, где оно там упало,

– заметил военный эксперт.

Путин заговорил о левобережье Херсона

Также на своей "прямой линии" Путин начал говорить о селе Крынки на левобережье Херсона. Мол, там украинцы даром несут огромные потери. На самом деле, там все происходит в пользу ВСУ, о чем говорят даже российские блоггеры.

"Путину надо было как-то перекрыть этот негативный момент. Там отминусовалась тысяча россиян в сутки. Кроме того, у россиян действительно есть проблема, что придется отходить с левого берега, потому что здесь все идет к разгрому российской группы", - подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Эффективный прилет в Мариуполе

Также военный эксперт прокомментировал "хлопок", который посетил бетонный завод Мариуполя. Россияне любят на оккупированных территориях обустроить штаб или военный хаб именно на территории завода. Похоже, что украинские партизаны передали ВСУ такую информацию.

Туда могла зайти, к примеру, Storm Shadow, SCALP, возможно наш "Нептун" или С-200, которые у нас достаточно неплохо работают. Да, у них нет точности. Это ракета для ЗРК, она идет не по заданным координатам, а по траектории. Впрочем по бетонному заводу она точно попадет,

– подчеркнул летчик-инструктор.

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