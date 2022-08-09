Путин еще раз продал Нагорный Карабах, – Пионтковский объяснил договоренность россии с Турцией
Президент Турции цинично употребляет русского диктатора. Эргодан просто "купил" Нагорный Карабах, делая вид, будто он помогает пути в переговорах с Украиной.
Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что сейчас пути назначил Эрдогана ответственным за переговоры .
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По его мнению, это пути сделал после того, как Драги, Шольц и Макрон провалились. "Ведь Зеленский с ними хорошо поступил - перед тем, как их принять, отправил в Ирпень, где видны последствия войны России", - сказал публицист.
Пионтковский подчеркнул, что Эрдоган начал повторять ту же риторику Макрона о том:
- "что не надо унижать россию",
- "что Запад неправильно общается с россией",
- "что Запад унижает россию",
- "что путину дать возможность "спасти лицо".
По словам публициста, Эрдоган – умный, он прекрасно понимает, что когда он приедет в Киев через неделю-две, чтобы убедить Зеленского подписать капитулистическую договоренность о прекращении огня, президент Украины не согласится.
Но, как заметил Пионтковский, Эрдоган будет делать это в тот момент, когда это критически необходимо путину.
Украина не согласится. И Эрдоган ответит пытавшемуся путину, но не смог… А путин ему уже заплатил огромную цену за это – он еще раз продал Армению и Нагорный Карабах,
– объяснил он.
Публицист обратил внимание, что за день до приезда Эрдогана в Сочи на встречу с Путиным азербайджанские войска вошли в Лачинский коридор, связывавший Армению с остальным Нагорным Карабахом, за что отвечали российские миротворцы.
"Этот российский контингент, из которых ⅔ часть отправили на войну в Украину, он даже "не пикнул". То есть путин дал Эрдогану "свободу" в Нагорном Карабахе , а в Сирии тоже самое - в ближайшие дни турецкий президент введет войска туда", - считает Пионтковский.
Он добавил, что это все показывает, насколько пути отчаянно нуждается в перемирии. "Он хватается за такие соломинки, как Эрдоган. Но тот возьмет все, что ему нужно, и обведет пути вокруг пальца", - ответил публицист.
Ситуация в Нагорном Карабахе: что известно
- В Нагорном Карабахе начались активные военные действия. Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции в регионе.
- Министерство обороны Азербайджана заявило, что войска Азербайджана захватили стратегическую высоту в Нагорном Карабахе. Речь о горе Буздух.
- Консультант Института стратегических исследований Иван Усс считает, что Россия сейчас не заинтересована в обострении конфликта в этом регионе. То есть она постепенно теряет позиции там, где ее считали мощной силой.
- А правозащитник Марк Фейгин подчеркнул, что ситуация в Нагорном Карабахе – это, безусловно, договоренность между Эрдоганом и Путиным , которой они достигли еще в 2020 году.
- Пионтковский ранее также говорил, что президент Турции добивается того, чтобы пути предал своих союзников по нескольким направлениям. И якобы примером тому является то, что Азербайджанские войска заняли позиции в зоне, которую контролируют российские миротворцы в Нагорном Карабахе.