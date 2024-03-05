Для Путина это охота: почему Кремль не остановится на смерти Навального

После смерти Алексея Навального существует серьезная угроза для многих российских оппозиционеров. Дело в том, что глава Кремля нуждается в такой охоте.

Об этом сказал 24 Каналу ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян, отметив, что, однажды начав уничтожать оппонентов, Владимир Путин уже не остановится.

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Почему Путин уничтожает оппонентов

Асланян отметил, что для российских оппозиционеров в эмиграции существует очень серьезная угроза. И то, что российский диктатор и в дальнейшем будет пытаться уничтожать оппонентов, не вызывает сомнений.

Для Путина это охота, которая нужна ему для внутреннего рынка,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Ведь, объяснил он, неважно, сколько убил российский диктатор. Толпа поклонников Путина каждый раз в большем восторге после очередного уничтоженного им соперника.

Путин не остановится

Российский оппозиционный журналист заметил, что после смерти Алексея Навального молодежь на дискотеках скандировала об "оторвавшемся тромбе, ". И они делали это искренне.

Это стадо, которое за Путина. Когда им скажут, что убит еще кто-то, они даже, не зная кто это, будут в восторге,

– считает Асланян.

И тем самым, по его мнению, укрепится власть Путина. Ведь российское население еще издавна любит наблюдать за казнями.

По его словам, все время пребывания на посту российского президента Путин уничтожает своих соперников. Однажды начав убивать своих оппонентов, он уже не прекратит этого делать. Поэтому, очевидно, что глава Кремля не остановится на смерти Навального.

Смерть Навального: основное