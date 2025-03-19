Кремль уже подает это как прогресс: чего удалось достичь разговором Трампа с Путиным

Между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным 18 марта 2025 года состоялся телефонный разговор. Стороны, вероятно, обсуждали временное прекращение огня на территории Украины. Кремлевский диктатор выдвинул собственное откорректированное предложение по этому поводу.

Путин не принял идею Трампа полностью прекратить боевые действия на 30 дней. Политолог-американист Александра Филиппенко рассказала 24 Каналу, что президент США после разговора с кремлевским лидером должен был дать пресс-конференцию, однако этого так и не произошло.

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Результаты разговора Трампа и Путина

Александра Филиппенко подчеркнула, что Трамп и Путин якобы договорились о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. В Кремле заявили, что российский лидер дал команду на этот счет.

Разве Путин не говорил много раз, что Россия никогда не атакует гражданскую инфраструктуру? Всегда говорилось только о военных объектах. И сейчас снова никаких ударов по энергетической инфраструктуре. Разве это что-то новое? Кремль и так не признавал подобные атаки,

– отметила она.

Единственное и очень важное, чего действительно удалось достичь – это обмен военнопленными.

Однако, кроме этого, никаких важных договоренностей не произошло. По словам политолога-американистки, видно, что практически нет никакого продвижения по завершению российско-украинской войны после телефонного разговора между Трампом и Путиным.

Будет ли соблюдено 30-дневное прекращение огня по энергетике, мы еще увидим. Однако Кремль уже подает это как прогресс. В Белом доме также говорят об этом, как об отправной точке для широких переговоров,

– отметила она.

Трамп следит за соцопросами

Филиппенко добавила, что Дональд Трамп обращает внимание на опросы социальных мнений собственных граждан.

В США недавно состоялся соцопрос, где 53% американцев хотят, чтобы США помогли Украине отвоевать территорию, несмотря на вероятность длительного конфликта.

Важно, что 79% американцев считают, что Россия нарушит мирный договор. Эти цифры говорят сами за себя,

– подчеркнула политолог-американист.

К слову, Дональд Трамп объяснил, что Владимир Путин отказался от 30-дневного перемирия из-за большого количества оружия, направленного друг на друга, и окружения россиянами украинских военных. Он также заявил, что войны можно было бы избежать, если бы он оставался президентом США. Кроме того, Трамп рассказал о "замечательном разговоре" с Путиным, но не раскрыл его деталей.