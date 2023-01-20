Путин собрал Совбез: обсудил ход войны в Украине и послушал Шойгу

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз собрал Совбез. Оперативное совещание прошло сегодня, 20 января.

Как стало известно, диктатор послушал речь министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Путин собрал Совбез

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что во время заседания были обсуждены ход войны в Украине и социально-экономические вопросы. Также Сергей Шойгу рассказал о посещении штаба "операции" в начале недели.

По словам Пескова, российский диктатор также рассказал о своих последних телефонных международных разговорах.

В бункере Путина прошел военный мини-переворот

В российском военном командовании снова произошли кадровые ротации. На этот раз ставленника Евгения Пригожина Сергея Суровикина заменили главой генштаба России Валерием Герасимовым.

Российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский рассказал, что диктатор Владимир Путин был вынужден это сделать. В то же время Суровикина еще и унизили, поскольку не просто сняли с должности, а поставили заместителем к тому, кто его заменил. Хотя еще несколько дней до этого Суровикина вместе с Пригожиными оскорбляли Герасимова всеми возможными словами.