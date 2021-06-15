Путин на пути к победе, – Кулеба о "Северном потоке-2"

Дмитрий Кулеба заявил, что ослабление санкций против "Северного потока-2" стало разочарованием для Украины. Политик подчеркнул: он откровенно сказал об этом своему американскому коллеге.
Глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба заявил о существенном росте готовности США рассматривать вопрос компенсаций Украине в случае, если "Северный поток-2" таки достроят.
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Путин на пути к победе. Но, в дипломатии есть одно замечательное правило: "Ничто полностью не согласовано, пока все не согласовано",
– отметил Кулеба.
Германия и США ведут переговоры
- По словам Кулебы, Украина пока не находится на этапе обсуждения компенсации. Переговоры ведут США и Германия. Украинская сторона в них не участвует.
- Кулеба отметил: если Украину пригласят присоединиться к переговорам о возможной компенсации, предложение такого разговора могут рассмотреть. Вместе с тем не стоит надеяться, что Украина согласится на то, что предложат.
- "Северный поток-2" для Украины составляет не только экономическую угрозу. Прежде всего – это вопрос безопасности.
"Северный поток-2": последние новости
- Владимир Зеленский 14 июня в очередной раз подчеркнул, что "Северный поток-2" необходимо остановить.
- Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова отметила: "Северный поток-2" – российское оружие против Европы.
- В июне 2021 года стало известно, что Ангела Меркель поедет в США, чтобы урегулировать ситуацию с "Северным потоком-2".