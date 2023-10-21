Хотел "поджечь" мир: как Кремль пытается отвлечь внимание от войны в Украине
Владимир Путин был убежден, что, если он "подожжет как следует" войну между ХАМАС и Израилем, то миру будет не до Украины. Но президент страны-агрессора просчитался.
Такое мнение 24 Каналу выразила российская оппозиционерка Ольга Курносова, отметив, что террористы ХАМАС снимали и показывали свои зверства, чтобы получить очень жесткий ответ от Израиля.
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"Как он (Путин – 24 Канал) улыбался в Китае. Ему кажется, что он "поджег" мир. Ему кажется, что мир уже "горит" и что в этом "пожаре" он получит какие-то дивиденды", – сказала российская оппозиционерка.
К тому же в КНР президент России был с ядерным чемоданом. По мнению Курносовой, людей с чемоданом, которые ходили за Путиным, показывали не случайно. Это – снова ядерный шантаж. Кроме того, страна-агрессор отказалась от ратификации соглашения о запрете ядерных испытаний. Российская оппозиционерка считает, что Россия начинает с новой силой ядерный шантаж.
Он (Путин – 24 Канал) надеется, что если это все "поджечь", то реально у Запада будут "большие проблемы". И тогда, возможно, Западу наконец-то будет "не до Украины". В этом он точно просчитался,
– подчеркнула Ольга Курносова.
Как Путин пытается отвлечь внимание от войны в Украине: смотрите видео
Путин поддерживает ХАМАС
- Владимир Путин поддержал террористов ХАМАС. Кроме того, президент России призвал ХАМАС и Израиль к переговорам. Такие заявления возмутили канцлера Германии Олафа Шольца.
- Как сообщали СМИ, Израиль поддерживал отношения со страной-агрессором, несмотря на полномасштабную войну России против Украины. А также – военное сотрудничество с Ираном. Однако из-за нападения ХАМАС, вероятно, Израиль пересмотрел свою позицию насчёт Кремля.
- Путин разговаривал по телефону с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Президент России якобы был "крайне критичен" насчёт Израиля. Он косвенно сравнил нацистскую армию и Израиль. В то же время в Кремле заявили, что президент страны-агрессора вроде бы сочувствовал родным погибших израильтян.
- Представитель правящей партии Израиля в прямом эфире российского пропагандистского канала раскритиковал россиян. Все потому, что они не поддерживают Израиль. Он пообещал им, что они заплатят.