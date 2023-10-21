Хотел "поджечь" мир: как Кремль пытается отвлечь внимание от войны в Украине

Владимир Путин был убежден, что, если он "подожжет как следует" войну между ХАМАС и Израилем, то миру будет не до Украины. Но президент страны-агрессора просчитался.

Такое мнение 24 Каналу выразила российская оппозиционерка Ольга Курносова, отметив, что террористы ХАМАС снимали и показывали свои зверства, чтобы получить очень жесткий ответ от Израиля.

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"Как он (Путин – 24 Канал) улыбался в Китае. Ему кажется, что он "поджег" мир. Ему кажется, что мир уже "горит" и что в этом "пожаре" он получит какие-то дивиденды", – сказала российская оппозиционерка.

К тому же в КНР президент России был с ядерным чемоданом. По мнению Курносовой, людей с чемоданом, которые ходили за Путиным, показывали не случайно. Это – снова ядерный шантаж. Кроме того, страна-агрессор отказалась от ратификации соглашения о запрете ядерных испытаний. Российская оппозиционерка считает, что Россия начинает с новой силой ядерный шантаж.

Он (Путин – 24 Канал) надеется, что если это все "поджечь", то реально у Запада будут "большие проблемы". И тогда, возможно, Западу наконец-то будет "не до Украины". В этом он точно просчитался,

– подчеркнула Ольга Курносова.

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